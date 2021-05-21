Президенту аграрної академії вручили підозру за ще один хабар

Президенту Національної академії аграрних наук України повідомили про підозру в отриманні 4 млн грн хабара.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора керівнику НААН України повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, президент НААН України, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, вимагав 4 млн грн неправомірної вигоди за незвільнення керівника держпідприємства, яке входить до структури академії, та неперешкоджання проведенню господарської діяльності.

«Раніше йому також було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у виді позашляховика за сприяння у призначенні на посаду директора держпідприємства, що входить до структури НААН України, неперешкоджання укладанню надалі договорів про спільну діяльність між цим держпідприємством та конкретними суб’єктами господарської діяльності», - сказано в повідомленні.

Крім цього, за винагороду він мав включити заздалегідь визначену особу до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і членів-кореспондентів НААН України та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд Президії академії наук.

Сьогодні за цим епізодом Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід посадовцю - заставу у розмірі понад 1,3 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня 2020 року президенту НААН повідомили про підозру в отриманні хабара - автомобіля за можливість стати академіком.