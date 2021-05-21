Наглядова рада Суспільного схвалила результати міжнародного аудиту НСТУ

Наглядова рада Суспільного мовлення схвалила результати аудиту фінансової звітності компанії за період із 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, проведеною міжнародною аудиторською компанією «Ейч ел бі Юкрейн» (HLB Ukraine).

Як зазначається на сайті Суспільне/Детектор медіа, про це йдеться у протоколі засідання, передає Укрінформ.

«Уперше зовнішній аудит фінзвітності АТ «НСТУ» на замовлення та коштом самого мовника проводила міжнародна аудиторська компанія, і вперше було отримано позитивний висновок зовнішнього аудитора без будь-яких застережень», – зазначив секретар наглядової ради НСТУ Вадим Міський.

За його словами, це результат хорошої роботи менеджменту компанії, а також ретельної роботи комітету з аудиту у 2020 році, яка полягала в опрацюванні разом з менеджментом зауважень попереднього аудиту, призначення проміжної перевірки фінзвітності за перше півріччя силами Ревізійної комісії, що дозволило краще підготуватися до зовнішнього аудиту, ґрунтовна та вчасна підготовка умов та критеріїв відбору зовнішнього аудитора, що дозволила вперше обрати міжнародну аудиторську компанію і зробити це до завершення року, щоб аудитор міг взяти участь в інвентаризації.

Зі звітом незалежного аудитора можна ознайомитися тут.

Голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа в коментарі «Детектору медіа» сказала, що на початку 2020 року була перезавантажена робота комітету з аудиту, який очолив Вадим Міський.

«Ключовою ініціативою комітету було виправлення проблем, на які щорічно звертав увагу зовнішній аудит, а саме: неможливість підтвердження результатів інвентаризації активів, кредиторської та дебіторської заборгованості тощо. Вперше наглядова рада обрала аудитора до завершення звітного періоду, що дало йому змогу взяти участь в інвентаризації та зняти пов'язані з цим застереження. У посиленому режимі працювали внутрішні контрольні служби, які допомогли завчасно уникнути недоліків у роботі. Крім того, ретельно виписані комітетом умови відбору компанії дали змогу залучити міжнародну компанію, яка має репутацію», — прокоментувала Остапа.

Читайте також: Головою правління НСТУ обрали Миколу Чернотицького

Як зазначається, на початку 2020 року аудиторська фірма «Де Візу» виграла тендер і проводила зовнішній фінансовий аудит Національної суспільної телерадіокомпанії за 2019 рік.

У березні 2018 року аудиторська кампанія «Ернст енд Янг» розпочала проводити річний фінансовий та організаційний аудит ПАТ «НСТУ» за період з дати утворення Національної суспільної телерадіокомпанії України – з 19 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року, який тривав 10 тижнів. Проведення аудиту від імені НСТУ фінансувало Шведське агентство з питань розвитку співробітництва SIDA.

Тоді компанія «Ернст енд Янг» після проведення аудиту НСТУ відмовилася висловити думку щодо фінансової звітності.