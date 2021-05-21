Можливість побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика є безцінною - Ткаченко

Можливість побачити оригінал латинської версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року є безцінною.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

"Конституція Пилипа Орлика буде в Україні. Документ, що міцно пов’язаний з історією Швеції та нашою історією за часів козацтва, вперше повернеться в нашу державу. Але вже сильну, самобутню та незалежну від інших. Пам’ятаю, як нещодавно спілкувався із міністеркою культури та демократії Королівства Швеції Амандою Лінд з цього приводу. Що було б чудово, якби до 30-річчя Незалежності у нас була б змога продемонструвати населенню цю вагому пам’ятку. І ось це офіційно станеться...", - наголосив Ткаченко.

Він зазначив, що це вкрай важливий міжнародний жест для України, адже історія – частина нашої ідентичності і культури. За його словами, можливість побачити такий унікальний експонат – безцінна.

Ткаченко додав, що оригінал документа можна буде побачити вже влітку, а потім він повернеться до Швеції

Як повідомлялося, Швеція надасть Україні оригінал латинської версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року для її тимчасового експонування до 30-ї річниці Незалежності України.

Офіційні заходи з нагоди Дня Незалежності України цього року триватимуть три дні. Очікується до 30 делегацій зарубіжних країн.

Під час анонсування заходів Президент Володимир Зеленський повідомив, що українці матимуть можливість побачити Конституцію Пилипа Орлика.