Президент 2.0, урядові ротації та політ косулі
Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок, 18 травня, звільнила Максима Степанова (на фото) з посади міністра охорони здоров’я України. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основною причиною звільнення урядовця стали незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу. Новим очільником МОЗ став Віктор Ляшко.
Крім того, Рада звільнила з посад міністра інфраструктури України Владислава Криклія й міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка. Натомість міністерства відповідно очолили керівник Укравтодору Олександр Кубраков і голова Державної податкової служби Олексій Любченко, який до того ж став першим віцепрем'єр-міністром.
Напередодні позачергового засідання ВРУ, на якому було звільнено трьох міністрів, під парламентом відбулася акція проти тоді ще чинного міністра охорони здоров’я "Степанов має піти". У ній взяли участь близько 50 людей. За інформацією організаторів, це перша акція, на яку не запрошували людей, і замість 47 тисяч учасників, які мали б вийти під стіни Ради, була порожня площа – всі ці люди померли від коронавірусу.
Цього тижня Україна вшанувала пам’ять жертв депортації кримських татар – 18 травня зустріла День боротьби за права кримськотатарського народу. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3-й годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). Цього дня в українських містах відбулася низка пам’ятних акцій.
"Президент 2.0" – таку назву отримала річна пресконференція глави держави Володимира Зеленського, що відбулася у четвер, 20 травня, в ангарі заводу "Антонов" на тлі літака Ан 124-100 ("Руслан"). Зеленський заявив, що місце проведення його пресконференції – не випадкове. "Це відповідь на питання, що було зроблено за ці два роки, як я бачу майбутнє моєї улюбленої країни”, – заявив Президент.
Цього ж дня, традиційно у третій четвер травня, українці відсвяткували День вишиванки. Долучилися до заходів і представники інших національностей, як-от ці учасники параду вишиванок на майдані Свободи у Харкові. Як відомо, День вишиванки не є офіційним святом, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами – українці та всі прихильні до нас та нашої культури люди.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Учасники змагань із баскетболу на візках у межах національних змагань "Ігри воїнів" (Warrior Games) серед військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми, поранення та захворювання в результаті виконання службового обов’язку в зоні бойових дій, у Києві.
Капелан Юрій Казміренко під час відкриття виставки "Капелани" у меморіальному комплексі "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Народний депутат України грає в шахи на планшеті під час засідання парламенту.
Учасники акції "Зупинимо сафарі поліції на Подолі" проти свавілля правоохоронців біля Подільського управління поліції.
Територія цеху остаточного складання вертольотів АТ "Мотор Січ" у Запоріжжі.
Вертоліт з лопатями несного гвинта, вироблених на АТ "Мотор Січ", у Запоріжжі.
Учасниця презентації міжнародного культурно-соціального проєкту "Таємниці України для тебе" в Києві.
Інсталяція Фатіми Осман "Світанок", що розповідає про трагічні події ранку 18 травня 1944 року, коли співробітники карального органу НКВС увірвалися до кримськотатарських будинків та оголосили про виселення.
Наріжний камінь першої української церкви 1670-х років, знайдений під час реконструкції престолу в Архикатедральному соборі Воскресіння Христового, у Івано-Франківському обласному краєзнавчому музеї.
Роботи студентів на території Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури під час відкритої зустрічі з представниками ЗМІ напередодні другого туру виборів ректора в Києві.
Нагрудний знак, що 100 років тому належав членам "Хортицького товариства охоронців природи", презентували у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї.
Руїни Середнянського замку в смт Середнє на Закарпатті.
Учасники риболовлі на Обитічній косі біля рибальського селища Набережне у Бердянському районі Запоріжжя.
Плантація спаржі поблизу Львова.
Косуля на території Обитічної коси, що на узбережжі Азовського моря.
Теля на Івано-Франківщині.
Пелікан у зоопарку "Сафарі" в Бердянську.
Бджола літає біля суцвіття вишні на Київщині.
Бджоли на території пасіки "Медове джерело" родини Васильєвих у селі Зміївка на Луганщині.