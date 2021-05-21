Президент 2.0, урядові ротації та політ косулі

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Володимир Тарасов

Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок, 18 травня, звільнила Максима Степанова (на фото) з посади міністра охорони здоров’я України. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основною причиною звільнення урядовця стали незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу. Новим очільником МОЗ став Віктор Ляшко.

Крім того, Рада звільнила з посад міністра інфраструктури України Владислава Криклія й міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка. Натомість міністерства відповідно очолили керівник Укравтодору Олександр Кубраков і голова Державної податкової служби Олексій Любченко, який до того ж став першим віцепрем'єр-міністром.

Фото: Євген Котенко

Напередодні позачергового засідання ВРУ, на якому було звільнено трьох міністрів, під парламентом відбулася акція проти тоді ще чинного міністра охорони здоров’я "Степанов має піти". У ній взяли участь близько 50 людей. За інформацією організаторів, це перша акція, на яку не запрошували людей, і замість 47 тисяч учасників, які мали б вийти під стіни Ради, була порожня площа – всі ці люди померли від коронавірусу.

Фото: Олександр Лапін

Цього тижня Україна вшанувала пам’ять жертв депортації кримських татар – 18 травня зустріла День боротьби за права кримськотатарського народу. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3-й годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). Цього дня в українських містах відбулася низка пам’ятних акцій.

Фото: Євген Котенко

"Президент 2.0" – таку назву отримала річна пресконференція глави держави Володимира Зеленського, що відбулася у четвер, 20 травня, в ангарі заводу "Антонов" на тлі літака Ан 124-100 ("Руслан"). Зеленський заявив, що місце проведення його пресконференції – не випадкове. "Це відповідь на питання, що було зроблено за ці два роки, як я бачу майбутнє моєї улюбленої країни”, – заявив Президент.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Цього ж дня, традиційно у третій четвер травня, українці відсвяткували День вишиванки. Долучилися до заходів і представники інших національностей, як-от ці учасники параду вишиванок на майдані Свободи у Харкові. Як відомо, День вишиванки не є офіційним святом, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами – українці та всі прихильні до нас та нашої культури люди.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Олена Худякова

Учасники змагань із баскетболу на візках у межах національних змагань "Ігри воїнів" (Warrior Games) серед військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми, поранення та захворювання в результаті виконання службового обов’язку в зоні бойових дій, у Києві.

Фото: Олена Худякова

Капелан Юрій Казміренко під час відкриття виставки "Капелани" у меморіальному комплексі "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Фото: Юлія Овсяннікова

Народний депутат України грає в шахи на планшеті під час засідання парламенту.

Фото: Євген Котенко

Учасники акції "Зупинимо сафарі поліції на Подолі" проти свавілля правоохоронців біля Подільського управління поліції.

Фото: Дмитро Смольєнко

Територія цеху остаточного складання вертольотів АТ "Мотор Січ" у Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Вертоліт з лопатями несного гвинта, вироблених на АТ "Мотор Січ", у Запоріжжі.

Фото: Олена Худякова

Учасниця презентації міжнародного культурно-соціального проєкту "Таємниці України для тебе" в Києві.

Фото: Юлія Овсяннікова

Інсталяція Фатіми Осман "Світанок", що розповідає про трагічні події ранку 18 травня 1944 року, коли співробітники карального органу НКВС увірвалися до кримськотатарських будинків та оголосили про виселення.

Фото: Юрій Рильчук

Наріжний камінь першої української церкви 1670-х років, знайдений під час реконструкції престолу в Архикатедральному соборі Воскресіння Христового, у Івано-Франківському обласному краєзнавчому музеї.

Фото: Євген Любімов

Роботи студентів на території Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури під час відкритої зустрічі з представниками ЗМІ напередодні другого туру виборів ректора в Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Нагрудний знак, що 100 років тому належав членам "Хортицького товариства охоронців природи", презентували у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї.

Фото: Сергій Гудак

Руїни Середнянського замку в смт Середнє на Закарпатті.

Фото: Дмитро Смольєнко

Учасники риболовлі на Обитічній косі біля рибальського селища Набережне у Бердянському районі Запоріжжя.

Фото: Маркіян Лисейко

Плантація спаржі поблизу Львова.

Фото: Дмитро Смольєнко

Косуля на території Обитічної коси, що на узбережжі Азовського моря.

Фото: Юрій Рильчук

Теля на Івано-Франківщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Пелікан у зоопарку "Сафарі" в Бердянську.

Фото: Інна Бородаєва

Бджола літає біля суцвіття вишні на Київщині.

Фото: Олексій Ковальов

Бджоли на території пасіки "Медове джерело" родини Васильєвих у селі Зміївка на Луганщині.