Рада вдосконалила механізми діяльності розвідувальних органів

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про судоустрій, у зв'язку з прийняттям закону "Про розвідку".

Як передає Укрінформ, за відповідний законопроєкт №2415 «Про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону "Про розвідку"» проголосували 257 народних депутатів.

Зокрема, ухваленим законом уточнюється, що під час розгляду справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами.

Крім того, голові апеляційного суду законом дозволено здійснення повноважень уповноваженого судді, а також призначення із апеляційного суду суддів для здійснення таких повноважень у випадках, визначених Законом "Про розвідку".

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт було розроблено з метою реалізації положень Національної розвідувальної програми на 2016-2020 роки в частині удосконалення механізмів діяльності розвідувальних органів України.

Очікується, що документ дозволить удосконалити механізми діяльності розвідувальних органів України, створити правові засади для розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, що в свою чергу матиме позитивний вплив на ефективність та оперативність виконання зазначеними органами покладених на них завдань.

Передбачається, що відповідний закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом "Про розвідку".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила Закон «Про розвідку» 17 вересня 2020 року. Згодом документ підписав Президент.

У лютому депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт № 2415 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» (у зв’язку з прийняттям Закону «Про розвідку).