У 230 лікарнях працює е-система спостереження за інфекційними хворобами

Електронна система спостереження за інфекційними хворобами працює у 230 закладах охорони здоров’я України.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, доповідаючи про виконання постанови ВР від 20 жовтня 2020 року щодо заходів протидії поширенню COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“20 квітня ... відбувся запуск електронної системи спостереження за інфекційними хворобами... Система впроваджена у всіх закладах обласного рівня і дозволить якісно проводити аналіз щодо ... випадків захворювань та відмічати, де відбуваються спалахи, на які потрібно реагувати епідеміологам. Сьогодні система працює у 230 закладах охорони здоров’я, до неї підключено 750 працівників-епідеміологів”, - сказав Шмигаль, доповідаючи про забезпечення ефективного проведення епідрозслідувань шляхом створення електронних реєстрів.

Прем’єр-міністр також поінформував депутатів про виконання пункту постанови щодо доплат медикам у розмірі 300%.

“Є постанова № 246 і постанова № 331, які, власне, регламентують, що доплати в 300% здійснюються і по центрах екстреної медичної допомоги, і по інших закладах, які лікують хворих на коронавірус. При цьому в нас є доплати і по тих бригадах, які не працюють постійно з хворими на коронавірус. Цей пункт ми виконали повністю в першу чергу, оскільки вважаємо це нашим обов’язком перед українськими медиками”, - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби зареєстровано 4984 випадки зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 175 382 особи.