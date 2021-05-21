Прем’єр: Хворих на COVID приймають 300 лікарень, 90% місць — із киснем

В Україні 300 лікарень надають стаціонарну допомогу пацієнтам із коронавірусною хворобою, майже 90% ліжкомісць забезпечені киснем.

Про це розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту у Верховній Раді про виконання урядом постанови ВР від 20 жовтня 2020 року щодо заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою з Нацслужбою здоров’я уклали договори 300 суб’єктів про надання таких медичних послуг. Тобто 300 лікарень приймають хворих на коронавірус”, - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що загалом в Україні розгорнуто майже 76 тисяч ліжок для хворих на COVID, із яких 68 тисяч, тобто близько 90%, забезпечені безперервною подачею кисню.

Водночас глава уряду зазначив, що наразі профільним міністерством напрацьовується механізм, який дозволить закладам охорони здоров’я бути у постійній готовності до будь-яких епідемій, пандемій та спалахів і мати постійний запас засобів індивідуального захисту.

“Заклади першої хвилі в подальшому будуть отримувати кошти за готовність до реагування, до епідемій та отримуватимуть щомісячне фінансування для цих цілей”, - додав Прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби, 20 травня, зареєстровано 4984 випадки зараження коронавірусом.