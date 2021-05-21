Шмигаль розповів, скільки українців вже звернулись до контакт-центру з протидії COVID-19

До Всеукраїнського контакт-центру щодо протидії COVID-19 вже звернулися майже 520 тис. громадян.

Про це Премєр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, звітуючи про виконання постанови ВР щодо заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо єдиної всеукраїнської багатоканальної телефонної лінії, де люди можуть отримати всю необхідну інформацію. Така лінія в масштабах всієї країни запрацювала 2 листопада 2020 року... Від початку роботи контакт-центру (до нього) звернулось майже 520 тисяч людей. Зокрема, надано десятки тисяч консультацій щодо діагностики коронавірусу, направлення на тести, опрацьовано десятки тисяч звернень щодо самоізоляції", - поінформував Шмигаль.

Він додав, що у контакт-центрі можна отримати всю необхідну інформацію та записатись у чергу на вакцинацію. Також у центрі працюють і фахівці Фонду соцстрахування.

Як повідомлялося, 20 жовтня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".

2 листопада 2020 року розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров’я із протидії поширенню коронавірусної хвороби.