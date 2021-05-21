Потрібно знаходити баланс свободи слова та інформаційної безпеки - МКІП

В умовах сьогодення потрібно знаходити баланс свободи слова та інформаційної безпеки, аби протидіяти потоку дезінформації, яку поширює Росія.

Як передає Укрінформ із посиланням на МКІП, таку думку висловив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко під час тристороннього вебінару ЄС - НАТО - Україна "Разом протидіяти дезінформації в Україні: яка роль для ЄС та НАТО".

Вітаючи учасників заходу Шевченко сказав, що тема протидії дезінформації є для України однією із пріоритетних - як для уряду, так і для Президента. Україні є чого вчитися, але вже є і досвід, яким можна ділитися. За його словами, ми дивимося на співпрацю з ЄС та НАТО як на двосторонню взаємодію.

"Перебуваючи на передовій, Україна була першою масово атакована інформаційно та змушена була виробляти певні заходи та способи протидії, особливо у 2014 році. Тоді було дуже відчутно різницю реагування на інформаційні атаки в Україні та в країнах ЄС і НАТО. Ця різниця стерлася за останній час”, - зазначив заступник міністра.

Шевченко також сказав, що вже всім зрозуміло - на той масив дезінформації, яким Росія розпалює війну, використовуючи державні медіа у військових цілях, не може бути реакції лише у спосіб засудження чи наведення аргументів свободи слова.

Він додав, що тепер потрібно знаходити баланс свободи слова та інформаційної безпеки. Цей баланс за останній час змістився до розуміння, що має бути активна протидія.

"Є також розуміння, що бувають ситуації, в яких потрібно вводити і заборони. Наприклад, рішення про блокування телеканалів було дуже вірним і має конкретний правильний ефект. Так само як було правильним рішенням блокування російських соцмереж", - підсумував заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака.

31 березня відбулася презентація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеного при Міністерстві культури та інформаційної політики.