Прикордонники Латвії затримали вісьмох українців з підробленими COVID-тестами

Протягом минулого дня на кордоні Латвії було виявлено вісім спроб громадян України потрапили до цієї країни з підробленими тестами на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

Уточнюється, що всі випадки виявлено в Баускському краї на півдні Латвії.

Проти чотирьох українців розпочато адміністративне провадження, решту притягнуто до адміністративної відповідальності, уточнює видання.

Загалом з початку квітня в Латвії виявлено близько 100 порушників, які намагалися потрапити в країну з підробленими тестами на COVID-19.

За інформацією видання, минулої доби в Латвії зафіксовано 497 нових випадків COVID-19, троє людей померли. Від початку епідемії коронавірусом у Латвії інфікувалися 129 794 особи.