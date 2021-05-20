У Мінветеранів обговорили забезпечення учасників АТО/ООС протезами

Міністерство у справах ветеранів та Міністерство соціальної політики провели спільну нараду з учасниками АТО/ООС щодо внесення змін до Постанови Кабінету міністрів України № 321 щодо забезпечення їх протезними засобами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Під час зустрічі, яка відбулася за участі заступника міністра у справах ветеранів Ігоря Безкаравайного та першого заступника міністра соціальної політики Євгена Котика, було обговорено внесені нещодавно зміни до порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів», - ідеться в повідомленні.

Учасники АТО/ООС звернулись з проханням внести зміни до постанови стосовно зменшення терміну експлуатації протезних виробів та збільшення кількості приймальних гільз при виготовленні протезних виробів, аргументуючи це тим, що вони ведуть активний спосіб життя, продовжують працювати (служити), займатись спортом.

«За результатами наради, Мінветеранів та Мінсоцполітики з метою врегулювання порушених питань, підготують зміни до зазначеного нормативно-правого акта. Після чого, зазначені зміни мають бути поданні на розгляд Уряду», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство у справах ветеранів України працює над створенням онлайн платформи G2VEI для надання інформаційної державної сервісної підтримки ветеранському бізнесу та розбудови ветеранського бізнес-нетворкінгу.