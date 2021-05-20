В Україні запустили тест на цифрову грамотність для вчителів

Міністерство цифрової трансформації запустило національний тест на цифрову грамотність для вчителів.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

"В рамках національного проєкту "Дія. Цифрова освіта" ми допомагаємо вчителям вдосконалити цифрові навички. Саме тому на порталі "Дія. Цифрова освіта" ми запускаємо національний тест на цифрову грамотність - Цифрограм для вчителів, щоб кожний учитель міг зрозуміти, на якому рівні цифрової грамотності він знаходиться", - сказала Іонан.

Вона додала, що завдяки тесту вчителі зможуть побачити прогалини у своїх цифрових компетентностях. Тест розроблений експертами Академії цифрового розвитку на основі рамки професійних компетенцій для вчителів, яку розробили експерти на виконання наказу Міністерства освіти та науки від 15 січня 2019 року.

Цифрограм для вчителів оцінює 21 професійну цифрову компетенцію, що згруповані у п'ять основних сфер: "Вчитель у цифровому суспільстві", "Професійний розвиток", "Використання та аналіз цифрових ресурсів", "Навчання та оцінювання учнів" та "Розвиток цифрової компетентності учня". Після проходження тесту вчителі отримають відповідний сертифікат і незалежно від результатів зможуть підвищити рівень цифрової грамотності, переглянувши освітні серіали для вчителів на порталі "Дія.Цифрова освіта".

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Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри 13 травня запустило оновлений національний тест на цифрову грамотність для всіх громадян - Цифрограм 2.0. Крім цього, міністерство анонсувало запуск трьох тестів на цифрову грамотність, розрахованих на спеціалістів конкретних професій: вчителів, лікарів і держслужбовців.

Міністерство цифрової трансформації має намір до 2024 року підвищити цифрову грамотність шести мільйонів українців. Для цього у 2020 році воно запустило портал «Дія.Цифрова освіта», на якому у форматі серіалів доступні різноманітні курси, які навчають цифровим навичкам у різних сферах життя. Наразі на порталі доступні до перегляду понад 50 серіалів.

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У листопаді 2020 року Мінцифри запустило національний тест на цифрову грамотність українців - Цифрограм. Тестування передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності в 6 сферах.