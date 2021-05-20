Білорусь братиме гроші за перетин кордону транспортними засобами

Республіка Білорусь вводить грошовий збір за перетин кордону транспортними засобами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"За повідомленням Посольства України в Республіці Білорусь, відповідно до рішення Гомельської обласної ради, на території області, що межує з Україною, вводиться місцевий збір за перетинання транспортними засобами державного кордону", - ідеться у повідомленні.

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Місцевий збір вводиться на території Гомельської та Гродненської областей з 1 червня 2021 року до 1 січня 2023 року за перетинання кордону, у тому числі українсько-білоруського, під час виїзду з Білорусі.

Оплата здійснюватиметься за один транспортний засіб, який виїжджатиме з Білорусі, незалежно від кількості пасажирів у ньому.

Ставка збору встановлена в розмірі 1 базової величини (29 білоруських рублів, що становить орієнтовно більш як 300 грн).

"Сплата місцевого збору буде здійснюватися водієм транспортного засобу в білоруських рублях до перетинання (в установі банку) або під час перетинання кордону (безпосередньо в пункті пропуску). При цьому білоруська сторона зауважує, що збір необхідно сплатити до доходів відповідного обласного бюджету за місцем розташування пункту пропуску через кордон. В іншому випадку він вважатиметься не сплаченим", - повідомляють у ДСНС.

Водночас білоруська сторона визначила, що від сплати місцевого збору звільнятимуться особи, що прямують на транспортних засобах транзитом через територію Республіки Білорусь (відповідно до угоди між урядом Білорусі та Кабінетом Міністрів України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич – Чорнобильська АЕС, яка проходить по території Білорусі, працівниками, транспортними засобами та вантажами Чорнобильської АЕС і підприємств, які здійснюють діяльність в зоні відчуження, а також іноземними фахівцями, залученими до реалізації міжнародних проєктів стосовно закриття ЧАЕС, що підписана в Чернігові 20 січня 2009 року).

"Також збір не платитимуть громадяни РБ, іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Білорусі та прямують в Україну, щоб відвідати членів сім’ї чи близьких родичів (при наявності підтверджуючих документів), а також низка інших категорій осіб згідно з вищезазначеним рішенням Гомельської обласної Ради РБ", - зауважили у ДСНС.

Відповідно до законодавства Білорусі, під транспортним засобом розуміється механічний транспортний засіб, що має не менше чотирьох коліс, технічно допустима максимальна маса якого не перевищує 5 тонн, за винятком колісних тракторів і самохідних машин.

У документі, що підтверджує сплату збору, мають бути вказані прізвище платника (найменування юридичної особи), сума і дата оплати, реєстраційний номер транспортного засобу та призначення платежу. У разі оплати через інтернет-банкінг карт-чек можна пред'явити в паперовому або електронному вигляді.

"Крім того, повідомляється, що з 1 липня по 1 жовтня 2021 року в пункті пропуску «Нова Гута» (з українського боку пункт пропуску «Нові Яриловичі») білоруська сторона планує запровадити експеримент щодо обов'язкової дезінфекції транспортних засобів, які будуть прямувати в Білорусь. Ця послуга буде платною. У разі відмови від дезінфекції транспортні засоби на територію Білорусі не пропускатимуть", - повідомили у ДСНС.

Порядок проведення обов'язкової дезінфекції транспорту визначить Міністерство сільського господарства і продовольства Білорусі. При проведенні експерименту оплачувати послуги дезінфекції буде водій або власник транспортного засобу на підставі відповідного договору.

Після аналізу результатів цього експерименту Білорусь планує запровадити обов'язкову дезінфекцію транспорту в усіх білоруських пунктах пропуску.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України Леонід Баран заявив, що українські прикордонники готові до ризиків, пов'язаних із майбутніми російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2021» на території сусідньої Білорусі.