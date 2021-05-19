Дезертирство під час агресії РФ: в Офісі генпрокурора розповіли про активізацію розслідувань

В Офісі генерального прокурора обговорили питання розшуку військовослужбовців, які ухиляються від служби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як ідеться в повідомленні, під головуванням заступника генпрокурора Максима Якубовського в режимі відеоконференції відбулася спільна нарада керівництва Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Військової служби правопорядку у ЗСУ, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері регіонів та об’єднаних сил.

На нараді обговорили питання підвищення ефективності здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ухилення військовослужбовців від служби та організації розшуку таких осіб.

«Україна упродовж семи років протистоїть збройній агресії Російської Федерації. Збройні сили та інші військові формування беруть активну участь у захисті територіальної цілісності нашої держави. Водночас, їх боєготовність та боєздатність значною мірою залежить від належного правопорядку серед особового складу та суворого дотримання порядку проходження військової служби», - зазначив Якубовський.

За словами керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, у підрозділах ЗСУ та інших військових формуваннях зустрічаються випадки самовільного залишення місця служби, що безпосередньо впливає на їх боєздатність та боєготовність. «На цей час розслідується значна кількість кримінальних правопорушень за фактами ухилення військовослужбовців від проходження військової служби», - сказано в повідомленні.

За результатами обговорення проблемних питань розроблено комплекс дій для їх вирішення.

«Визначено додаткові заходи для активізації досудового розслідування у кримінальних провадженнях, належної взаємодії оперативних підрозділів ДБР та Нацполіції, в також Військової служби правопорядку у ЗСУ під час розшуку військовослужбовців, проведення комплексу профілактичних заходів у військових підрозділах, з метою попередження випадків ухилення військовослужбовців від військової служби», - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо призову на військову службу резервістів у особливий період.