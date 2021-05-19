Кабмін затвердив порядок виплат компенсацій реабілітованим особам

Кабінет Міністрів на черговому засіданні у середу затвердив порядок виплати компенсації реабілітованим особам, які постраждали від репресій комуністичного тоталітарного режиму.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Затвердили порядок виплати компенсації реабілітованим особам, які постраждали від репресій комуністичного тоталітарного режиму», - зазначив Шмигаль.

За його словами, в Україні залишається багато таких людей, і вони вимагають уваги з боку держави. Ухвалений сьогодні документ передбачає порядок виплати компенсації, повернення майна чи відшкодування його вартості реабілітованим особам, додав глава уряду.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення було ухвалено урядом з доопрацюванням в одноденний термін на засіданні в середу, 19 травня.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови "Деякі питання реалізації Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917―1991 років", метою проєкту акта є забезпечення прав осіб, які визначаються репресованими або потерпілими від репресій, їхніх спадкоємців на відшкодування майна, конфіскованого під час репресій, а також на отримання ними пільг та гарантій, визначених чинним законодавством.

Документом передбачено затвердження Положення про порядок виплати компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим особам, зразка посвідчення реабілітованої особи, а також переліку нормативно-правових актів, які втрачають чинність у зв’язку з прийняттям проєкту акта.

Як зазначається, проєкт постанови розроблено на виконання Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 13 березня 2018 року № 2335-VIII “Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1919 років”, схваленого на засіданні уряду 23 травня 2018 року.