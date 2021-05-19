Прикордонники з початку року не випустили з України понад 450 дітей

З початку року кількість неповнолітніх українців, яких не пропустили за кордон, перевищила 450 осіб.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України, передає Укрінформ.

"Звертаємо увагу громадян на необхідність належної підготовки всіх документів для перетинання державних кордонів обраних країн, особливо, якщо плануєте подорож із дітьми. Не варто забувати і про правила перетину кордону України", - йдеться у повідомленні.

Від початку 2021-го загальна кількість неповнолітніх українців, яких не пропустили за кордон, уже перевищила 450 осіб, з яких 380 – через відсутність згоди.

В ДПСУ наголошують, що для виїзду за кордон неповнолітнім громадянам України потрібен паспортний документ встановленого зразка, а в разі прямування з одним із батьків обов’язковою є наявність нотаріально посвідченої згоди іншого.

Не потрібна нотаріально посвідчена згода другого з батьків, якщо він є іноземцем або особою без громадянства, однак це має підтверджуватися записом про батька у свідоцтві про народження дитини. Окрім того, без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків кордон можливо перетнути у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця за наявності рішення суду або органу опіки та піклування, у якому визначено місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною, а також за наявності довідки про заборгованість другого з батьків зі сплати аліментів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем.

Торік через неналежне ставлення батьків до організації подорожей у перетині державного кордону на виїзд з України відмовлено майже 1270 неповнолітнім українцям, 1000 з яких - саме через відсутність нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.

Детальніше з переліком правил та винятків стосовно виїзду за межі України з неповнолітніми ви можете ознайомитися за посиланням.