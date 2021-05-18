Зеленський підписав «молодіжний» закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про основні засади молодіжної політики».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Закон №1414-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 27 квітня, імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії про участь молоді в суспільному житті на місцевому та регіональному рівні.

Документ визначає, що молодь – це люди віком від 14 до 35 років, та запроваджує дієві механізми залучення молоді до процесу вироблення й ухвалення рішень на національному рівні – через Національну раду з питань молоді при Кабінеті Міністрів України, на місцевому – через молодіжні ради та радників з питань молоді.

Закон також урегульовує питання діяльності Українського молодіжного фонду.

Згідно з документом, фонд є бюджетною установою, що виконує спеціальні функції щодо сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує та координує Міністерство молоді та спорту України. Політика прозорості діяльності фонду забезпечуватиметься збалансованою структурою органів управління та відкритим процесом їхнього формування.

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На думку Глави держави, оновлення молодіжного законодавства, а також започаткування дієвих фінансових інструментів допоможе створити реальні можливості для кожної молодої людини жити та працювати в Україні, ідеться в повідомленні.