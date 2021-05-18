Справа Шеремета: суд продовжив вивчати письмові докази

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених — Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Продовжуємо дослідження письмових матеріалів”, - сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

На засіданні присутні всі троє обвинувачених, їх захисники й прокурор. Антоненко наразі сидить поруч із своїми адвокатами.

Вже досліджені ухвали суду щодо проведення обшуків, протокол одного з обшуків тощо.

На минулому засіданні суд змінив запобіжний захід для Антоненка з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а також досліджував матеріали по справі, надані прокурором.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня 2019 року Печерський районний суд міста Києва обрав Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого.

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Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського загону спецпризначення Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.