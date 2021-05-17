Зеленський відзначив нагородами 70 науковців

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня науки відзначив державними нагородами 70 науковців.

Як передає Укрінформ відповідний указ від 17 травня №195/2021 опублікований на сайті глави держави.

Зокрема за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня нагороджено віце-президента Національної академії наук України, директора Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України, академіка НАН України Вячеслава Кошечка; орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня - завідувача відділу Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, члена-кореспондента НАН України Віталія Кордюма; орденом «За заслуги» І ступеня - ректора Подільського державного аграрно-технічного університету у Хмельницькій області Володимира Іванишина та професора кафедри Маріупольського державного університету у Донецькій області Георгія Почепцова; орденом «За заслуги» ІІ ступеня - віце-президента Національної академії медичних наук України, члена-кореспондента НАМН України Ігоря Луріна та директора державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», доктора технічних наук Миколу Сенченка.

Також Президент нагородив низку науковців орденами «За заслуги» ІІ і III ступенів, орденами княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня в Україні відзначався День науки.

Фото: ОП