Україна приєдналася до Глобального тижня безпеки дорожнього руху

Україна приєдналася до Глобального тижня безпеки дорожнього руху

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Укрінформ
Україна приєднується до шостого Глобального Тижня безпеки дорожнього руху, який триватиме у всьому світі 17-23 травня 2021 р.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомив директор «Київської міжрегіональної філії» Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту МОЗ України Юрій Чорний.

"Вітаю з початком шостого Глобального тижня безпеки дорожнього руху, який відбувається зараз у всьому світі одночасно. Цей тиждень - початок нового десятиліття дії з безпеки дорожнього руху, який оголосила Організація об'єднаних Націй", - сказав Чорний.

Він додав, що до 2030 року в України є амбітне завдання - на 50% скоротити смертність і травматизм на дорогах.

За словами Чорного, до організації тижня безпеки долучились близько 300 міст України.

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Як повідомляють організатори тижня безпеки дорожнього руху, під час І-го етапу планується проведення різноманітних заходів, серед яких пресконференція, онлайн-форум з безпеки дорожнього руху, тематичні семінари-практикуми, єдиний національний онлайн-урок з безпеки дорожнього руху в загальноосвітніх навчальних закладах, старт всеукраїнського конкурсу фото- та відеоробіт серед дітей та молоді «Безпечна країна», загальнонаціональна благодійна акція зі здачі крові для постраждалих у ДТП «Здай кров – врятуй життя» та багато інших.

Травневий Тиждень безпеки дорожнього руху відкриває Друге Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху на 2021-2030 рр., схвалене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 74/299 на 74-й сесії в серпні минулого року, з амбітною метою скорочення кількості смертей та травм через дорожньо-транспортні пригоди на 50% до 2030 року. Світовим співтовариством розпочато низку заходів, спрямованих на поліпшення ситуації щодо дорожньо-транспортної аварійності. 6-тий Глобальний Тиждень безпеки дорожнього руху буде присвячено темі перевищення швидкості (Managing Speeding) – одній із основних причин ДТП і відбуватиметься під гаслом #StreetsForLife#Love30, тобто акцентуватиме увагу на обмеженнях швидкості руху транспортних засобів до 30 км/год в межах житлових та пішохідних зон у містах.

Дорожньо-транспортний травматизм, за даними ВООЗ, є однією з найбільших світових проблем охорони здоров’я. Травмуються або отримують каліцтва щодня понад тисяча осіб. Ризик загинути внаслідок ДТП різниться в різних країнах, проте 70% припадає на країни з низьким та середнім рівнем доходу.

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Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху щорічно проходить за підтримки уряду України, із залученням профільних державних відомств та структур, громадськості.

Фото Олексія Ковальова

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