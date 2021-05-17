У Києві 200 патрульних авто обладнані для комунікації з людьми, які мають порушення слуху

У Києві у 200 патрульних автомобілях є планшети зі спеціальним програмним забезпеченням, що дозволяє приймати звернення від людей з порушеннями слуху.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час презентації в Укрінформі сервісу для людей з порушенням слуху.

«Якщо відбувається якийсь злочин, наприклад людину з проблемами слуху на Київському вокзалі хтось пограбував, людина не могла раніше патрульним поліцейським роз’яснити, що саме сталося... Зараз у 200 патрульних машинах Києва є планшети і (така) можливість. Якщо надійшов виклик від особи з порушеннями слуху, патрульний просто вмикає свій планшет, зв’язується з оператором жестової мови, і людина з порушеннями слуху може за кілька хвилин дати патрульним інформацію, що сталося», - зазначив Геращенко.

Він також розповів про роботу сервісних центрів МВС та впроваджені сервіси для людей з порушеннями слуху.

«Людина з порушеннями слуху має право керувати авто, бути власником авто. І ми ще рік тому запровадили функцію, при якій в сервісних центрах під час оформлення транспортних засобів людина з порушенням слуху за допомогою операторів жестової мови може вільно пояснити, що вона хоче зробити, і кваліфіковано отримати сервісну послугу», - сказав заступник міністра.

За його словами, планшети з програмним забезпеченням для надання послуг людям з порушеннями слуху вже використовують у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

«Такий же проєкт запущений у пункті пропуску (на межі - ред.) з окупованими територіями у Станиці Луганській», - додав посадовець.

Геращенко анонсував, що наступним кроком у впровадженні технологій для осіб з порушеннями зору буде робота з міграційною службою.

Як повідомлялося, 23 лютого 2021 року Міністерство внутрішніх справ та громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» підписали меморандум про співпрацю. У межах меморандуму МВС продовжує участь у соціальній програмі «Країна без бар’єрів для нечуючих».