Якість шкільної освіти в містах і селах має бути однаково високою - Разумков

Якість шкільної освіти у містах та у сільській місцевості має бути на однаковому високому рівні.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час відвідання Міжнародного дитячого табору “Артек” на Київщині, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

Голова ВР ознайомився з роботою навчальних лабораторій Інноваційного освітнього центру, взяв участь у презентації культурно-освітнього проєкту «100 Перемог України очима артеківців».

Спікер відзначив інноваційні підходи в навчанні, можливість проводити дослідження. Він також зауважив, що такі методи важливо впроваджувати у різних закладах освіти.

“Ті напрацювання, що є в “Артеці”, ми будемо намагатися впроваджувати в інших школах. Тим більше, фактично більша частина з них зараз в онлайні. І цю інформацію можна використовувати в будь-якому населеному пункті, де є інтернет”, - зазначив він.

Глава парламенту висловив сподівання, що невдовзі ситуація з COVID-19 стабілізується, і школярі повернуться до навчання у звичному форматі, який, на його думку, є ефективнішим.

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Водночас Разумков відзначив, що онлайн-уроки дадуть змогу поліпшити якість навчання в сільській місцевості, де не завжди вистачає вчителів та технічних засобів. “Там треба впроваджувати онлайн-уроки, залучати більше технічних можливостей для того, щоб урівнювати баланс між селом та містом”, - вважає він.

Голова ВР поспілкувався з представниками дитячого самоврядування і дитячими співдружностями. Зараз у дитячому таборі триває тематична зміна “Освітні інновації та технології”, учасниками якої стали 750 дітей пільгових категорій з усієї України.

“Мені дуже приємно, що саме таке майбутнє зростає в Україні: освічені, цілеспрямовані, глибокі діти та підлітки. Зараз вони учні, а вже за кілька років почнуть реалізовувати себе у різних галузях. І ми маємо робити все для того, щоб вони зростали щасливими, успішними та пов’язали своє майбутнє з Україною”, - наголосив Разумков.