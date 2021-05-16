Якість шкільної освіти в містах і селах має бути однаково високою - Разумков
На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час відвідання Міжнародного дитячого табору “Артек” на Київщині, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.
Голова ВР ознайомився з роботою навчальних лабораторій Інноваційного освітнього центру, взяв участь у презентації культурно-освітнього проєкту «100 Перемог України очима артеківців».
Спікер відзначив інноваційні підходи в навчанні, можливість проводити дослідження. Він також зауважив, що такі методи важливо впроваджувати у різних закладах освіти.
“Ті напрацювання, що є в “Артеці”, ми будемо намагатися впроваджувати в інших школах. Тим більше, фактично більша частина з них зараз в онлайні. І цю інформацію можна використовувати в будь-якому населеному пункті, де є інтернет”, - зазначив він.
Глава парламенту висловив сподівання, що невдовзі ситуація з COVID-19 стабілізується, і школярі повернуться до навчання у звичному форматі, який, на його думку, є ефективнішим.
Водночас Разумков відзначив, що онлайн-уроки дадуть змогу поліпшити якість навчання в сільській місцевості, де не завжди вистачає вчителів та технічних засобів. “Там треба впроваджувати онлайн-уроки, залучати більше технічних можливостей для того, щоб урівнювати баланс між селом та містом”, - вважає він.
Голова ВР поспілкувався з представниками дитячого самоврядування і дитячими співдружностями. Зараз у дитячому таборі триває тематична зміна “Освітні інновації та технології”, учасниками якої стали 750 дітей пільгових категорій з усієї України.
“Мені дуже приємно, що саме таке майбутнє зростає в Україні: освічені, цілеспрямовані, глибокі діти та підлітки. Зараз вони учні, а вже за кілька років почнуть реалізовувати себе у різних галузях. І ми маємо робити все для того, щоб вони зростали щасливими, успішними та пов’язали своє майбутнє з Україною”, - наголосив Разумков.