Президент вручив відзнаки лауреатам Держпремій в галузі науки і техніки

Президент вручив відзнаки лауреатам Держпремій в галузі науки і техніки

Укрінформ
Президент зустрівся з лауреатами Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року, авторами наукових робіт у сфері оборони, космосу та медицини, і вручив їм відзнаки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

Глава держави привітав присутніх з Днем науки, який цьогоріч в Україні відзначають 15 травня. Він наголосив, що винаходи науковців важливі як для сучасників, так і для майбутніх поколінь українців, бо приносять користь та служать українському народові.

«На сході України триває війна з агресором, тому всі ваші наукові винаходи та відкриття – це не лише ваші особисті здобутки й ваш творчий шлях, це ще й значний внесок у зміцнення національної безпеки й оборони нашої країни. Сьогодні це має велике значення», – наголосив Володимир Зеленський.

Він згадав видатних науковців, якими пишаються українці, а їхні імена відомі всьому світові. Це академік Володимир Вернадський, винахідник Іван Пулюй, учений-селекціонер Володимир Симиренко, вчений Олександр Богомолець, лікар Микола Амосов, конструктор Олег Антонов, авіаконструктор Ігор Сікорський, конструктор Сергій Корольов, науковець Борис Патон та багато інших.

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Як інформує ОП, Володимир Зеленський зауважив, що відповідно до підписаного ним закону з наступного року Державна премія в галузі науки і техніки буде перейменована на Національну премію України імені Бориса Патона.

«Можна сказати, що ви – останні представники вітчизняної науки, хто отримає державну премію з такою назвою. Але, знаючи вашу наполегливість та жагу до наукових відкриттів, впевнений, що це точно не остання ваша державна відзнака за ваші здобутки», – додав глава держави.

Президент Національної академії наук України, голова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Анатолій Загородній наголосив: «Лауреати цих премій не лише збагатили науку новими знаннями у різних галузях, а й на практиці застосували свої наукові здобутки для розвитку нашої держави, зокрема для зміцнення її безпеки та обороноздатності».

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За його словами, метою НАН є зміцнення іміджу України, а започатковані реформи в академії покликані підвищити ефективність діяльності в галузі фундаментальних досліджень та їх широкого практичного застосування.

«Указами Глави держави присуджено 14 премій. Серед іншого відзнаки отримали роботи, які становлять державну таємницю», - зазначають в Офісі Президента.

Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2020 рік - 300 тис. грн кожна.

Фото: ОП

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