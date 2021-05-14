Президент вручив відзнаки лауреатам Держпремій в галузі науки і техніки

Президент зустрівся з лауреатами Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року, авторами наукових робіт у сфері оборони, космосу та медицини, і вручив їм відзнаки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

Глава держави привітав присутніх з Днем науки, який цьогоріч в Україні відзначають 15 травня. Він наголосив, що винаходи науковців важливі як для сучасників, так і для майбутніх поколінь українців, бо приносять користь та служать українському народові.

«На сході України триває війна з агресором, тому всі ваші наукові винаходи та відкриття – це не лише ваші особисті здобутки й ваш творчий шлях, це ще й значний внесок у зміцнення національної безпеки й оборони нашої країни. Сьогодні це має велике значення», – наголосив Володимир Зеленський.

Він згадав видатних науковців, якими пишаються українці, а їхні імена відомі всьому світові. Це академік Володимир Вернадський, винахідник Іван Пулюй, учений-селекціонер Володимир Симиренко, вчений Олександр Богомолець, лікар Микола Амосов, конструктор Олег Антонов, авіаконструктор Ігор Сікорський, конструктор Сергій Корольов, науковець Борис Патон та багато інших.

Як інформує ОП, Володимир Зеленський зауважив, що відповідно до підписаного ним закону з наступного року Державна премія в галузі науки і техніки буде перейменована на Національну премію України імені Бориса Патона.

«Можна сказати, що ви – останні представники вітчизняної науки, хто отримає державну премію з такою назвою. Але, знаючи вашу наполегливість та жагу до наукових відкриттів, впевнений, що це точно не остання ваша державна відзнака за ваші здобутки», – додав глава держави.

Президент Національної академії наук України, голова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Анатолій Загородній наголосив: «Лауреати цих премій не лише збагатили науку новими знаннями у різних галузях, а й на практиці застосували свої наукові здобутки для розвитку нашої держави, зокрема для зміцнення її безпеки та обороноздатності».

За його словами, метою НАН є зміцнення іміджу України, а започатковані реформи в академії покликані підвищити ефективність діяльності в галузі фундаментальних досліджень та їх широкого практичного застосування.

«Указами Глави держави присуджено 14 премій. Серед іншого відзнаки отримали роботи, які становлять державну таємницю», - зазначають в Офісі Президента.

Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2020 рік - 300 тис. грн кожна.

Фото: ОП