Справа Медведчука, валун для мам і лисички-сестрички

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Маркіян Лисейко

Українці 8 травня відзначили День пам’яті та примирення. У Львові, зокрема, з цієї нагоди відбулося покладання квітів до пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору "Шталаг-328". Також учасники поминальної акції помолилися за душі загиблих, вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання та запаленими лампадками.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

9 травня Україна зустріла 76-ту річницю перемоги над нацизмом у роки Другої світової війни. З цієї нагоди у містах відбулися різноманітні пам’ятні заходи. Так, у Харкові провели "Реквієм за загиблими" з лазерною інсталяцією на меморіалі Слави.

Фото: Геннадій Мінченко

А в Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні відбувся захід із ушанування полеглих "Пам’ятаємо. Перемагаємо!".

Фото: Юлій Зозуля

В Одесі святкували з сутичками: на Алеї слави сталася бійка між прихильниками "русского мира" та поліцейськими: правоохоронці вимагали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою. Також на Алеї слави поліцейські затримали провокаторів, які кричали: "Одесса – русский город".

Фото: Анатолій Сірик

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам – Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку – у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. Ввечері 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора ознайомитися з підозрою. А вже 13 травня Печерський райсуд Києва обрав нардепу від ОПЗЖ запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, представники Нацполіції одягли на нього електронний браслет.

Фото: Євген Котенко

У Міжнародному аеропорту "Київ" ім. Сікорського розпочинаються роботи з масштабної реконструкції аеродрому. Вона проводитиметься в кілька етапів, на 2021 рік припадає процес проєктування, у 2022 році відбудеться реконструкція рульових доріжок, а в 2023-му повністю замінять злітно-посадкову смугу, подовживши її, що зупинить роботу аеропорту приблизно на 8-9 місяців.

Фото: Павло Багмут

У Тернополі відбувся фінальний матч футбольного Кубка України. Трофей виграло «Динамо» (Київ), яке обіграло в овертаймі «Зорю» (Луганськ) із рахунком 1:0. Кияни здобули Кубок України в 13-й раз.

Фото: Геннадій Мінченко

У Маріїнському парку Києва відкрили пам’ятник, присвячений материнству, в формі валуна, якому 1,8 млрд років. Монумент «Моя мама – найкраща» відтепер символізуватиме важку материнську працю впродовж всієї історії людства. Відкриття відбулося у День матері, який цьогоріч припав на 9 травня.

Фото: Юрій Рильчук

Також 9 травня була поминальна неділя. Люди традиційно йшли на кладовища, щоб вшанувати пам'ять померлих. На фото – люди на кладовищі у селі Черемошна на Івано-Франківщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

У Запорізькій області рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій обстежують акваторію Азовського моря перед початком курортного сезону. Вони виявляють переважно залишки залізобетонних та металевих конструкцій, а також інше побутове сміття.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Котенко

Військово-історичні реконструктори в одностроях Армії УНР та Війська Польського несуть почесну варту під час урочистостей з нагоди 101-річниці звільнення української столиці від російських більшовиків біля пам’ятника "Старшинам Армії УНР – уродженцям м. Києва".

Фото: Юлій Зозуля

Ноги правоохоронців та учасниці святкування 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на Алеї слави в Одесі.

Фото: Юрій Рильчук

Чоловік сидить біля мішків на стихійному ринку у селі Черемошна на Івано-Франківщині.

Фото: Геннадій Мінченко

Соліст гурту ТНМК Олег Михайлюта, який став лауреатом Національної музичної премії YUNA-2021 в номінації "Найкращий відеокліп", під час церемонії вручення нагород у Києві.

Фото: Анатолій Сірик

Автомобіль проїжджає вулицею Пушкінською, яку внаслідок прориву труби залило гарячою водою та мулом, у Києві.

Фото: Ольга Звонарьова

У Бердянську в зоопарку "Сафарі" у пари білих тигрів народилися малюки. У п'ятницю, 14 травня, тигренят вперше вивели на прогулянку.

Фото: Маркіян Лисейко

Коза на фермі, яку за грантові гроші побудував священник Михайло Сукмановський, на Львівщині. Тут працюватимуть люди з особливими потребами.

Фото: Олена Худякова

Лисенята у Вишгородському районі Київщини.

Фото: Сергій Гудак

Лелека у гнізді біля середньовічної церкви у селі Паладь-Комарівці на Закарпатті.

Фото: Олег Снітовський

Куполи собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі.