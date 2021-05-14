П'ятеро українських моряків захворіли на малярію, один помер.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

«За оперативною інформацією від лабораторних центрів зареєстровано завезені випадки малярії у п’яти громадян України. Один із випадків став летальним. Усі хворі — співробітники морських суден, які курсували до країн Африки», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Центру громадського здоров'я, на початку травня в Одесі малярію підтвердили у 43-річного чоловіка. Хворий протягом останніх п’ять місяців був капітаном морського судна (газовоза), яке здійснювало перевезення до портів Анголи. Малярію підтвердили лабораторно. Хворому проводиться специфічне лікування за схемою та дезінтоксикаційна терапія.

«Інформація про проведення хіміопрофілактики проти малярії в період перебування в рейсі — відсутня. Запит до крюінгової компанії направлено. Епідрозслідування продовжується», - повідомили в ЦГЗ.

Один завезений випадок малярії став летальним. Помер 31-річний чоловік з Одеської області, який протягом останніх шести місяців працював кухарем на борту морського судна, яке курсувало до країн Африки (Сенегал, Кот-д’Івуар, Конго). У ході епідрозслідування з’ясувалося, що чоловік під час рейсу протималярійні препарати не отримував.

За запитом Лабораторного центру МОЗ на водному транспорті стало відомо, що на тому ж судні перебували шестеро моряків — громадян України, та всі одночасно повернулися до України. Так, з’ясувалося, що ще двоє з них захворіли на малярію та госпіталізовані до лікувальних закладів у м. Херсон та м. Миколаїв.

Ще одного моряка, члена екіпажу, направили на обстеження. З двома наразі зв’язатися не вдалося.

Згідно з опитуваннями хіміопрофілактика проти малярії під час перебування на рейсі не проводилася. Направлено запит до судновласника щодо проведення хіміопрофілактики.

Також, за повідомленням ЦГЗ, наприкінці квітня в м. Херсон було зареєстровано випадок завезеної тропічної малярії — у чоловіка 35 років, який працював старшим помічником капітана на теплоході для перевозки контейнерів із Грузії до країн Африки (Бенін, Камерун, Заїр, Намібія, Нігерія) та Азії (Шрі-Ланка, Сінгапур).

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Епідрозслідуванням встановлено, що хворий медкомісію та інструктаж із профілактики малярії проходив. Проте профілактичне лікування проти малярії не приймав.

Центр громадського здоров’я направив запит до Лабораторного центру МОЗ на водному транспорті щодо наявності на борту морських суден препаратів проти малярії для всіх членів екіпажу та можливості їх отримання за схемою під час перебування в ендемічних із малярії країнах.

Як відомо, передача малярії відбувається в 87 країнах світу, переважно це країни Африки, Азії, Південної й Північної Америк. В Україні всі зареєстровані випадки захворювань — завезені.