На виборах у Таврійському університеті переміг чинний ректор

У другому турі виборів ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського найбільшу кількість голосів набрав Володимир Казарін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТНУ імені В.І. Вернадського в Фейсбуці.

"Оголошення результатів ІІ туру виборів ректора ТНУ імені В.І. Вернадського. Казарін В.П. - 150 голосів (54,7% від кількості виборців); Скакун Ю.В. - 115 голосів (42% від кількості виборців); не підтримую жодного кандидата - 6 голосів (2,2% від кількості виборців)", - йдеться у повідомленні.

Перший тур виборів ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського відбувся 6 травня.

Володимир Казарін - доктор філологічних наук, професор. Ректор Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, розташованого в Києві, з 2015 року.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти" (№4489-1).