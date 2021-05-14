Олена Зеленська розповіла, чому не дає порад Президентові

Олена Зеленська розповіла, чому не дає порад Президентові

Укрінформ
Дружина Президента України Олена Зеленська запевняє, що не дає порад своєму чоловікові щодо його роботи й не впливає на нього як на главу держави.

Про це вона розповіла в інтерв’ю у програмі «VIP з Наталією Мосейчук», повідомляє Укрінформ.

«Володимир в багатьох інтерв'ю каже: моя дружина на мене сильно впливає. І я щоразу в нього питаю: "Навіщо ти це кажеш?". Можливо, впливаю емоційно. Але я впливаю на свого чоловіка, а не Президента. Я йому нічого не раджу щодо його роботи, тому що, чесно кажучи, в мене вже не вистачає експертності. Порад Президентові я не даю взагалі. Поради чоловікові можу давати», - поділилася перша леді.

За словами Олени Зеленської, її чоловік «настільки впевнена в собі і самостійна людина», що вона може казати йому що завгодно, але він зробить усе одно по-іншому.

«І те, що він став Президентом, - це приклад того, що я казала - не роби. А він зробив», - додала вона.

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Водночас дружина глави держави запевнила, що за чоловіка, у тому числі й на посаді Президента, їй не соромно.

«Я можу не зовсім бути щасливою через якісь його дії або слова. Але, як за мого Президента, мені ніколи не буває соромно. Я розумію, наскільки важко буває йому робити те, що він робить. І мені здається, що це у нього виходить», - підкреслила Олена Зеленська.

Фото: Facebook

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