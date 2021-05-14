Олена Зеленська розповіла, чому не дає порад Президентові

Дружина Президента України Олена Зеленська запевняє, що не дає порад своєму чоловікові щодо його роботи й не впливає на нього як на главу держави.

Про це вона розповіла в інтерв’ю у програмі «VIP з Наталією Мосейчук», повідомляє Укрінформ.

«Володимир в багатьох інтерв'ю каже: моя дружина на мене сильно впливає. І я щоразу в нього питаю: "Навіщо ти це кажеш?". Можливо, впливаю емоційно. Але я впливаю на свого чоловіка, а не Президента. Я йому нічого не раджу щодо його роботи, тому що, чесно кажучи, в мене вже не вистачає експертності. Порад Президентові я не даю взагалі. Поради чоловікові можу давати», - поділилася перша леді.

За словами Олени Зеленської, її чоловік «настільки впевнена в собі і самостійна людина», що вона може казати йому що завгодно, але він зробить усе одно по-іншому.

«І те, що він став Президентом, - це приклад того, що я казала - не роби. А він зробив», - додала вона.

Читайте також: Олена Зеленська обговорила гендерну рівність з першою леді Німеччини

Водночас дружина глави держави запевнила, що за чоловіка, у тому числі й на посаді Президента, їй не соромно.

«Я можу не зовсім бути щасливою через якісь його дії або слова. Але, як за мого Президента, мені ніколи не буває соромно. Я розумію, наскільки важко буває йому робити те, що він робить. І мені здається, що це у нього виходить», - підкреслила Олена Зеленська.

Фото: Facebook