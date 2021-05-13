Українцям для подорожей в ЄС доведеться вакцинуватися – юрист

Українцям, які планують поїздку до країн ЄС, найімовірніше, доведеться вакцинуватися в обов'язковому порядку.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики, юрист-міжнародник Кирило Барашков.

"Для людей без двох щеплень від COVID-19, зроблених і підтверджених верифікованим документом, в'їзд-виїзд буде максимально складним", — вважає юрист.

Він зазначив, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль веде активні перемовини про уніфікацію паспортів вакцинації з Європейським Союзом.

"Греція, яка дуже сміливо першою відстоювала і лобіювала зміни міграційних правил в'їзду до ЄС для туристів, швидше за все, як показують деякі непрямі дані, зазнала поразки, на превеликий жаль. Сьогодні з'явилася інформація про те, що прямі рейси до Греції з України скасовані, зняті з продажу на заплановану раніше дату — 16 травня. Тому всі маркери вказують на те, що вакцинуватися треба", — наголосив Барашков.

Він нагадав, що наразі дуже невелика кількість українців отримала два щеплення від коронавірусу, і поки ні вакцина CoviShield, ні CoronaVac не мають схвалення в ЄС.

"Хоча ми говоримо про те, що, можливо, це скоро станеться. Так говорить сам Європейський Союз, але ці вакцини досі не отримали схвалення ЄС. Тому питання, скажімо, якщо не залишається відкритим, то, принаймні, призупинене", — уточнив експерт.

За його словами, такі дії країн ЄС мотивовані прагненням убезпечити своїх громадян і знизити потенційне навантаження на медичну систему.

Як повідомлялося, у світі виявлено 161 283 496 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 3 349 017 летальних, одужало 139 093 147 людей.