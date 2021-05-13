Український курсант отримав премію від коледжу Королівських ВПС «Кранвел»

Український курсант отримав премію від коледжу Королівських ВПС «Кранвел»

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Укрінформ
Курсант Харківського національного університету повітряних сил ім І. Кожедуба Антон Лузгарь отримав міжнародну премію від коледжу Королівських повітряних сил «Кранвел» (RAF College Cranwell).

Про це Посольство Великої Британії в Україні повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ. 

“Українські курсанти продовжують залишатися одними з найкращих іноземних студентів у військових коледжах Великої Британії. Цього року курсант Антон Лузгарь з Національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба в Харкові, Україна, був нагороджений міжнародною премією коледжу Королівських повітряних сил "Кранвел", - зазначає диппредставництво.

Як зазначається, Антон Лузгарь отримав постійний трофей та пам’ятну світлину як визнання його лідерських та офіцерських якостей і професійний досліджень на курсі. Курсант має шанс змагатися за те, щоб стати кращим із кращих і отримати меч Королівських повітряних сил.

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“Офіцер з навчальної підготовки Антона заявив, що "він має виправдано пишатися своїми досягненнями", - йдеться в повідомленні.

Посольство привітало курсанта і побажало йому успіхів.

Як повідомлялося, у 2020 році українець Антон Совенко здобув міжнародну відзнаку в Королівській військовій академії Сандгерста, у 2019 році Артема Барананка нагородили Міжнародним мечем, а українець Михайло Лещенко у 2015 році був удостоєний премії для закордонних студентів як найкращий кадет «Кранвела».

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