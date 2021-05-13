Український курсант отримав премію від коледжу Королівських ВПС «Кранвел»

Курсант Харківського національного університету повітряних сил ім І. Кожедуба Антон Лузгарь отримав міжнародну премію від коледжу Королівських повітряних сил «Кранвел» (RAF College Cranwell).

Про це Посольство Великої Британії в Україні повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Українські курсанти продовжують залишатися одними з найкращих іноземних студентів у військових коледжах Великої Британії. Цього року курсант Антон Лузгарь з Національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба в Харкові, Україна, був нагороджений міжнародною премією коледжу Королівських повітряних сил "Кранвел", - зазначає диппредставництво.

Як зазначається, Антон Лузгарь отримав постійний трофей та пам’ятну світлину як визнання його лідерських та офіцерських якостей і професійний досліджень на курсі. Курсант має шанс змагатися за те, щоб стати кращим із кращих і отримати меч Королівських повітряних сил.

“Офіцер з навчальної підготовки Антона заявив, що "він має виправдано пишатися своїми досягненнями", - йдеться в повідомленні.

Посольство привітало курсанта і побажало йому успіхів.

Як повідомлялося, у 2020 році українець Антон Совенко здобув міжнародну відзнаку в Королівській військовій академії Сандгерста, у 2019 році Артема Барананка нагородили Міжнародним мечем, а українець Михайло Лещенко у 2015 році був удостоєний премії для закордонних студентів як найкращий кадет «Кранвела».