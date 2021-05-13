Росія порушила ще дві кримінальні справи проти українських військових

Слідчий комітет Росії порушив дві кримінальні справи проти захисників України від російської агресії - нібито через «прицільні обстріли об'єктів цивільної інфраструктури».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті відомства.

«За вказаними фактами (події 8 і 10 травня - ред.) порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором РФ)», - йдеться у повідомленні.

Як стверджує СКР, «прицільні обстріли» нібито відбувалися в селищі шахти «Трудівська» Петровського району Донецька (8 травня) і в селищі Олександрівка Петровського району (10 травня).

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією пресслужби ОС, 8 травня о 19.05 російсько-окупаційні війська випустили 6 снарядів з гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм по населеному пункту Мар'їнка. Окупанти вели вогонь з населеного пункту шахти "Трудівська" на околиці Донецька. Унаслідок обстрілу були пошкоджені шість житлових будинків та автомобіль місцевого жителя.

Слідком РФ регулярно звітує про порушення кримінальних справ проти українських військовослужбовців «за фактами обстрілів з важких озброєнь». Фактично ж справи проти українських військових порушено за відсіч російської агресії.