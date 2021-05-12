Шахтарі призупинили всеукраїнську акцію протесту – Волинець

У Києві гірники призупинили всеукраїнську акцію протесту, на якої вимагали зарплати та зупинку руйнівних процесів у вугільній галузі.

Як передає Укрінформ, про це 12 травня у Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Акція протесту призупинена. Проте шахтарі готові повернутися з протестами у разі, якщо влада, уряд, новий міністр енергетики не дослухаються та гідним чином не відреагують на визначені трудовими колективами проблеми», - написав профлідер.

Він подякував шахтарям, котрі попри безгрошів'я та карантин знайшли можливість «приїхати за сотні кілометрів, щоб показати владі, що з доведеними до відчаю людьми не можна грати у пінг-понг обіцянками».

Шахтарі влаштували акцію протесту під ОП / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Як повідомлялось, за інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, в Україні на зарплатні картки гірників 12 травня нарахують 836,5 млн грн для погашення заборгованості працівникам державних шахт.

З ранку 12 травня у Києві гірники Львівщини, Донеччини та Луганщини проводили всеукраїнську акцію протесту, вимагаючи зарплати та зупинку руйнівних процесів у вугільній галузі.

11 травня Міністр енергетики України Герман Галущенко на зустрічі з профспілкою гірників запевнив, що до кінця цього тижня питання про виплату заборгованості по заробітній платі буде вирішене і звертався з проханням про відтермінування проведення акції протесту до 17 травня.

Після минулої зустрічі, 7 травня, на рахунки державних вугледобувних підприємств було перераховано 237 млн грн.