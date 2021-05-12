Мінімальна зарплата медсестри має стартувати з 17 тисяч - Степанов

Міністерство охорони здоров'я хоче закріпити на законодавчому рівні мінімальні зарплати медичним працівникам.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відвідування Інституту акушерства педіатрії та гінекології.

“Мінімальна заробітна плата, якщо говоримо про медичну сестру, повинна стартувати з 17 тисяч грн., якщо ми беремо сьогодення. Так само лікар після інтернатури — починаючи з 23 тис. грн, у санітарок не менше 11 тис. грн. ...Для того, що це було реалізовано, для цього необхідно на мою думку, внесення відповідних змін у законодавство. Ми закладали ці цифри в бюджет в минулому році при формуванні бюджету на 2021 рік, там передбачалися саме такі заробітні плати. Зараз, я вважаю, щоб потім легше формувався бюджет на наступний, 2022 рік, нам треба законодавчо закріпити норми щодо мінімальних заробітних плат медичних працівників. МОЗ розробило такий законопроєкт, прив’язуємо до певної кількості прожиткових мінімумів”, - сказав Степанов.

Він зауважив, що законопроєкт був направлений в інші органи центральної виконавчої влади, і отримав низку зауважень.

“В кінцевому випадку буду вимушений звертатися до народних депутатів, щоб народні депутати подали від себе цей законопроєкт, і депутати ВР підтримали його, щоб з наступного року встановили мінімальні заробітні плати для медпрацівників”, - сказав Степанов.

Також Степанов поспілкувався з медичними сестрами Інституту акушерства педіатрії та гінекології та привітав їх та медсестру Галину Козаченко, яка пропрацювала в цьому медичному закладі 30 років, з професійним святом.

“Ви щирі, саме ви проводите велику частину часу з пацієнтами, саме ви бачите в якому стані пацієнт, саме ви заспокоюєте, працюєте психологами як з пацієнтами, так і з їх близькими. За це вам слова великої подяки”, - сказав Степанов на зустрічі з медичними сестрами.

Міністр відвідав відділення реанімації ПАГ та ознайомився з особливостями роботи лікарів та лікування дітей із вродженими вадами.