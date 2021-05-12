Комітет Ради готує зміни у медичне законодавство

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування працює над розробкою двох законопроєктів - щодо змін у роботі системи охорони здоров’я та щодо лікарських засобів.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу партії «Слуга народу», про це повідомив голова Комітету ВР Михайло Радуцький.

«Комітет працює над двома фундаментальними законопроєктами: перший – про основи законодавства України про охорону здоров’я, другий – про лікарські засоби», - сказав Радуцький.

За його словами, нова редакція першого документа стане базою для роботи системи охорони здоров’я, адже «комплексно зміни до основ законодавства не переглядались з 1992 року».

Інший законопроєкт – про лікарські засоби, має на меті підвищення контролю у цій сфері і стимулює покращення доступності до медпрепаратів, стверджує голова комітету.

Крім цього, Радуцький поінформував, що при комітеті створена робоча група з питань впровадження страхової медицини. За його словами, група займається розробкою двох законопроєктів - про запровадження механізмів співоплати за медичну послугу та про стимулювання розвитку добровільного медичного страхування.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня Комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 5415 “Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)”, який виправить процедуру страхових виплат медичним працівникам, котрі отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби.