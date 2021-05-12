Комітет Ради готує зміни у медичне законодавство
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу партії «Слуга народу», про це повідомив голова Комітету ВР Михайло Радуцький.
«Комітет працює над двома фундаментальними законопроєктами: перший – про основи законодавства України про охорону здоров’я, другий – про лікарські засоби», - сказав Радуцький.
За його словами, нова редакція першого документа стане базою для роботи системи охорони здоров’я, адже «комплексно зміни до основ законодавства не переглядались з 1992 року».
Інший законопроєкт – про лікарські засоби, має на меті підвищення контролю у цій сфері і стимулює покращення доступності до медпрепаратів, стверджує голова комітету.
Крім цього, Радуцький поінформував, що при комітеті створена робоча група з питань впровадження страхової медицини. За його словами, група займається розробкою двох законопроєктів - про запровадження механізмів співоплати за медичну послугу та про стимулювання розвитку добровільного медичного страхування.
Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня Комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 5415 “Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)”, який виправить процедуру страхових виплат медичним працівникам, котрі отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби.