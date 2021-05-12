Міністр енергетики обіцяє, що питання зарплатних боргів шахтарям закриють уже сьогодні

Сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко зустрівся із лідерами профспілок та працівниками вуглевидобувних підприємств.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Міненерго.

Зазначається, що міністерство працює над системним розв'язанням проблем, які накопичувалися в галузі протягом багатьох років.

«Але є нагальні питання, які треба було вирішувати терміново, – безумовно, це питання заробітної плати. Те, що я обіцяв – я зробив. Сьогодні питання щодо заборгованості поточного року буде закрито», - наголосив очільник міністерства.

Сьогодні мають надійти ще 836,5 млн грн на виплату заборгованості із заробітної плати за цей рік, інформує пресслужба.

У Міненерго заявляють, що відкриті до постійного діалогу із представниками вугільної галузі, необхідного напрацювання ефективних рішень.

«Я не хочу, щоб міністерство існувало окремо від галузі. Я хочу, щоб міністерство було майданчиком для обговорення всіх проблем галузі, а не лише коли виникають нагальні питання. Ми завжди відкриті діалогу і обговорення концепцій трансформації. Міністерство на вашій стороні. Але для цього нам необхідно напрацювати механізми постійного нормального спілкування», - сказав Галущенко.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 травня Міненерго заявило, що шахтарям перерахували понад 237 млн грн на погашення заборгованості із заробітної плати. Крім того, міністр енергетики України направив звернення до Мінфіну щодо внесення змін до помісячного розпису Державного бюджету України на 2021 рік шляхом наближення бюджетних коштів за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» в обсязі 838 млн грн з четвертого кварталу цього року .

Профспілка працівників вугільної промисловості 21 квітня повідомляла, що працівникам державних вугледобувних підприємств заборгували понад 1,5 млрд грн, в тому числі з початку року - 1,046 млрд грн.

Шахтарі влаштували акцію протесту під ОП / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Гірники 12 травня проводять у Києві всеукраїнську акцію протесту біля Офісу Президента, вимагаючи зарплати та зупинки руйнівних процесів у вугільній галузі, написав у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.