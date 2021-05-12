Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зустрівся із медсестрами й отримав від них перелік проблемних для професії питань.

Як передає Укрінформ, про це Степанов повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відео зустрічі.

Медсестри, які прийшли під будівлю Міністерства охорони здоров'я, нарікали на низьку оплату праці, мали питання щодо виплати надбавок за роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією, розслідування випадків інфікування. Список проблемних питань учасниці зустрічі передали міністру.

"Поговорили в довірливій і навіть дружній атмосфері. Цілком на боці наших медиків і розділяю їх переживання. Заробітні плати в медичній сфері потрібно підіймати до прийнятного і конкурентного рівня", - написав Степанов у Фейсбуці.

Він наголосив, що зарплата лікаря повинна становити щонайменше 23 тис. гривень, середнього медичного персоналу – 17 тис. гривень, а молодшого – 12 тис. гривень.

Степанов зустрівся із медсестрами, які прийшли під МОЗ / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Під час зустрічі медсестри висловили готовність співпрацювати з МОЗ при вирішенні проблемних питань.

Як повідомлялося, заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак вважає, що проблемними питаннями роботи медсестер є забезпечення умов праці, її гідної оплати та престижності професії.

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Всесвітній день медичних сестер відзначається з моменту об’єднання медсестер зі 141 країни світу у професійну громадську організацію - міжнародну раду медичних сестер у 1971 році.

Уперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найтінгейл (12.05.1820 – 13.8.1910), на чию честь у день її народження – 12 травня – за рішенням Міжнародної організації Червоного хреста і було встановлено свято. Відтоді і сформувався образ: медсестра - це берегиня, яка виносить з поля бою поранених або стоїть біля операційного столу.