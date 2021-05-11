День пам’яті українців, що рятували євреїв у Другій світовій, вперше відзначатимуть цьогоріч

14 травня 2021 року вперше відзначатиметься День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Про це повідомляється на сайті Національної ради телебачення та радіомовлення, передає Укрінформ.

«Національна рада звертає увагу телерадіоорганізацій на те, що у травні на загальнодержавному рівні відзначаються ще три пам’ятні дні. 14 травня цього року вперше відзначатиметься День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей пам’ятний день встановлено постановою Верховної Ради від 02.02.2021. 16 травня в Україні День пам’яті жертв політичних репресій. Він відзначається щорічно у третю неділю травня згідно з Указом Президента України від 21.05.2007. 18 травня ми згадуємо жертв геноциду кримськотатарського народу. Цей день пам’яті встановлений Указом Президента України від 16.05.2014 і постановою Верховної Ради України від 12.11.2015», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у ці дні Національна рада рекомендує керуватися Правилами ведення мовлення телерадіоорганізаціями у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради від 12.02.2021 № 95 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.04.2021 за № 541/36163).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 лютого встановила 14 травня як День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Також постановою надаються окремі рекомендації органам виконавчої влади щодо реалізації зазначеного Дня пам’яті.

Зокрема, Міністерству культури та інформаційної політики рекомендовано забезпечити створення Українським інститутом національної пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України списку осіб, які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни.

Міністерству освіти і науки рекомендовано включати теми, присвячені Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт у закладах вищої освіти.

Фінансування заходів, передбачених постановою, здійснюватиметься в межах бюджетних асигнувань, виділених відповідним міністерствам Державним бюджетом України.