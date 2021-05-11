Проєкт «Дитяча надія» підтримали понад 147 тисяч українців - Київстар

Абоненти національного телеком-оператора “Київстар” за 2,5 роки перерахували понад 7 мільйонів гривень благодійної допомоги для дитячих лікарень в рамках проєкту «Дитяча надія».

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі Київстар.

“Уже 2,5 роки Київстар спільно з МБФ "Українська біржа благодійності" реалізують ініціативу "Дитяча надія", в рамках якої абоненти мобільного оператора надсилають благодійні кошти через SMS для допомоги дітям з онко- та кардіозахворюваннями. За цей час проєкт підтримали понад 147 тисяч українців. Благодійну ініціативу вдається реалізовувати завдяки SMS-повідомленням небайдужих абонентів Київстар. Загалом для проєкту «Дитяча надія» було відправлено більш як 398 тисяч благодійних SMS, а середній розмір пожертви становить 15 гривень”, - йдеться у повідомленні.

За словами директора з корпоративних комунікацій Київстар Ганни Захараш, ініціатива "Дитяча надія" щоразу доводить теорію маленьких добрих справ, адже за час реалізації проєкту разом тисячі невеликих пожертв склали вже понад 7 мільйонів гривень, на які вдалося придбати життєво необхідне обладнання для сотень маленьких пацієнтів.«Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, що стають справжньою дитячою надією», – сказала вона.

За даними Київстар, статистика отриманих SMS-повідомлень показує, що найчастіше "Дитячу надію" підтримують абоненти з Львівської області. На другому місці за кількістю надісланих благодійних SMS – Київщина. Загалом, за даними компанії, в рамках проєкту абоненти обирають частіше онконапрям для допомоги. Нині для підтримки онкохворих дітей відправлено 227 тисяч SMS, а за напрямом «Допомога дітям з хворобами серця» надіслано 171 тисячу SMS-повідомлень. При цьому благодійні внески роблять люди абсолютно різного віку – від 15 до 60 років, але найчастіше це чоловіки 35-39 років.

У компанії розповіли, що завдяки залученим благодійним коштам було придбано і передано обладнання та матеріали для 34 відділень у 15 лікарнях по всій Україні. Щороку ці медичні заклади допомагають долати хвороби близько 50 тисячам маленьких пацієнтів.

За даними Київстар, лікарні потребують найрізноманітнішої допомоги: від витратних матеріалів та ремонту медичного обладнання до придбання нового обладнання в операційні та палати, або закупівлю високовартісного обладнання, наприклад, для трансплантацій кісткового мозку у дітей. Особливо критично не вистачає необхідного медичного обладнання в регіональних лікарнях.

Як повідомляв Укрінформ, усі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко- чи кардіо-) та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн.

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