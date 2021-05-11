Зеленський проведе «ковідну» нараду

Президент України Володимир Зеленський об 11.30 проведе нараду з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Про це він сказав журналістам після виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У мене об 11.30 ковідна нарада», - поінформував Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня під час традиційної селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, йшлося про те, що ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні поліпшується, але необхідно прискорювати темпи вакцинації.

Тоді Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів главі держави про ситуацію із захворюваністю на COVID-19. Він зазначив, що загалом епідемічна ситуація стабілізується шостий тиждень поспіль.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби зафіксовано 2208 випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 124 535 осіб, з них 46 631 людина померла, одужали 1 777 370 осіб.