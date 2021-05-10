Прикордонники затримали дві групи нелегальних мігрантів

Прикордонники Львівського та Мукачівського загонів учора затримали дві групи нелегальних мігрантів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Дільничному інспектору прикордонної служби відділу "Краківець" надійшла інформація від місцевого жителя про незнайомців, які прямували в бік кордону. Група реагування за кількасот метрів до українсько-польського кордону затримала п’ятьох іноземців. Порушниками виявилися громадяни Індії – троє чоловіків та двоє дівчат, віком від 19 до 21 року. Правоохоронці з’ясували, що вони прибули в Україну у грудні минулого року та мали посвідки на тимчасове проживання в Україні", - йдеться у повідомленні.

Іноземців доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та притягнення до відповідальності за ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Крім того, нелегальних мігрантів, які намагались незаконно перетнути українсько-румунський кордон, затримали учора ввечері прикордонники Мукачівського загону.

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Зазначається, що близько 23-ї години прикордонний наряд відділення інспекторів "Грушово" помітив двох осіб, що рухались в бік кордону. Військовослужбовці негайно висунулись на затримання невідомих. За 30 метрів до кордону наряд затримав двох чоловіків 42-х та 34-х років. Обидва затримані мали з собою паспорти громадян Туреччини та зізналися у своїх намірах незаконно перетнути кордон з Румунією. Згодом з’ясувалося, що іноземці прибули в України в березні 2021 року у законному порядку.

Коло осіб, які, можливо причетні до організації незаконної подорожі громадян Туреччини, наразі встановлюється. Для складання протоколів про адмінправопорушення та проведення фільтраційних заходів, чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. Правову оцінку діям іноземців надаватиме суд.