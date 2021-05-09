Ткаченко: Наше завдання - запустити програми медіаграмотності у школах та університетах

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з освітянами і громадськими організаціями працює над розвитком медіаграмотності школярів і студентів.

Як передає Укрінформ, про це заявив очільник відомства Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«У нас є багато стейкхолдерів, з якими ми працюємо разом. З IREX, з багатьма іншими громадськими організаціями, які вже мають суттєві досягнення в цій площині. Але ми додаємо до цієї активності. Створюємо онлайн-платформу з медіаграмотності, разом з різними громадськими організаціями запускаємо конкурс щодо дитячої книжки з приводу медіаграмотності. Будемо спільно з «Інтерньюзом» робити певні грантові програми. І в невеликих містах і селищах організовувати курси медіаграмотності. Тобто наше завдання – усіх стейкхолдерів, я про це говорив з колегою Шкарлетом (міністром освіти – ред.), так само як і з колегами з громадських організацій, які вже мають напрацювання, – запустити певні програми медіаграмотності, у тому числі у школах, і в університетах», – розповів Ткаченко.

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Як зазначається, зараз, за даними Міносвіти, медіаграмотність є складовою курсів «Громадянська освіта» для учнів 10-х класів і «Культура добросусідства» – 1-4-х класів. Вона викладається поки що у формі окремих курсів.

Раніше, додає Радіо Свобода, у відомстві розповіли, що мають намір додати основи медіаграмотності до базової шкільної програми. За даними МОН, впровадження медіаосвіти шляхом регіональних експериментів розпочалося у 2011 році.