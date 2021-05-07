ВАКС відклав підготовче засідання у «бурштиновій справі», де фігурують колишні депутати

Вищий антикорупційний суд відклав на 11 червня підготовче засідання у так званій «бурштиновій справі», у якій фігурують народні депутати 8-го скликання.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Колегія суддів ВАКС постановила відкласти підготовче судове засідання на 11 червня 2021 року об 11:00», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підготовче засідання мало відбутися 7 травня, але один із обвинувачених не з’явився і не повідомив про причини неприбуття до суду.

Як повідомляв Укрінформ, у ході підготовчого засідання 16 червня 2020 року прокурор вручив копії обвинувальних актів.

Перед цим суд п'ять разів переносив підготовче засідання у справі через неявку фігурантів.

19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад 300 тис. доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

11 липня 2017 року Верховна Рада України задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та надала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідство встановило щонайменше 5 епізодів злочинної діяльності, в результаті якої підозрювані отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. Ці кошти отримано підозрюваними для забезпечення підготовки законопроєктів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.