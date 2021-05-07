Держсекретар США у Києві, Бамблбі у Вінниці й тюльпанові моря
Також Блінкен зустрівся з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем (на фото), іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.
Християни східного обряду відсвяткували Великдень, який цьогоріч припав на 2 травня. На фото: освячення кошиків напередодні Великодня на подвір'ї церкви Пресвятої Євхаристії УГКЦ у Львові.
Міста традиційно прикрасили різнокольоровими атрибутами свята. На фото: крашанки на дереві в Івано-Франківську.
Власне свято відзначив Львів, якому цьогоріч виповнилося 765 років – від дня заснування. Через те, що місто перебуває у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу, концерти і традиційні масові гуляння не проводили. Проте, на площі Ринок біля Ратуші відбулася урочиста церемонія почесної варти зa європейськими зрaзкaми стилiзoвaних iсторичних урочистих подій. Ця традиція існувала в місті Лева ще у 1300 році, саме за часів Лева Даниловича. У дійстві взяли участь історичні реконструктори «Ордену Паладинів» (вершники, лицарі, знаменоносець, герольд) та стилізовані король і королева.
На автодорозі Львів – Радехів – Луцьк обвалився міст через річку Західний Буг. Збудований 1960 року, він жодного разу капітально не ремонтувався. Останні 5 років споруда перебувала у передаварійному стані. Комісія з питань ТЕБ і НС класифікувала обвалення мосту як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня.
Стартував довгоочікуваний сезон милування цвітом тюльпанів. В Україні щороку збільшується кількість тюльпанових полів. Так, одне із них розквітло у селі Мамаївці неподалік Чернівців. Тут на трьох гектарах висаджено 3 мільйони цибулин тюльпанів, а ще – облаштовано фотозони.
А в центрі столиці розквітли 100 тисяч тюльпанів, які українцям подарували Нідерланди на честь героїв Небесної сотні та до 30-річчя Незалежності України. Головна локація – на Майдані Незалежності.
У Києві тим часом завершився чемпіонат Європи з бадмінтону. В Україні цей турнір відбувся уперше. У ньому взяли участь 220 гравців з 36 країн Європи. В умовах карантинних обмежень для запобігання поширенню коронавірусної інфекції медалі переможцям і призерам турніру доставляли на спеціальних дронах.
На фото: переможниця чемпіонату Європи з бадмінтону серед жінок іспанська бадмінтоністка Кароліна Марін (друга ліворуч) отримує свою нагороду.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Віряни під час архиєрейської служби, яку очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, у катедральному соборі Святого Воскресіння УГКЦ в Івано-Франківську.
Наслідки пожежі, що сталася на даху колишньої лікарні, побудованої у ХІХ столітті, в Лисичанську на Луганщині.
Відвідувачі Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького роздивляються експонат Музею модернізму.
Сходи у будівлі в Чернівцях.
Тюльпани у селі Мамаївці Чернівецької області.
Скульптура робота-трансформера Бамблбі, встановлена на в’їзді до Вінниці на перехресті Гніванського шосе та малої кільцевої дороги.
Світломузичний фонтан Roshen у Вінниці.
Голуб біля фонтана у Вінниці.
Заєць поруч з річкою Кінською на Запоріжжі.
Лебеді на річці Кінській на Запоріжжі.