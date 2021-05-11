11 травня. Пам’ятні дати

Цього дня, у 1907 році, в Києві засновано Українське наукове товариство.

Українське наукове товариство в Києві було засновано Михайлом Грушевським на зразок львівського і стало значною подією в житті українського суспільства. Товариство постало в момент формування національної свідомості українського народу й було створено з метою організації наукової праці та її популяризації українською мовою. Воно мало відіграти не лише наукову, а й громадську роль. Головною метою своєї діяльності УНТ ставило «наукові розсліди на полі українознавства і ознайомлення громадянства зо всіма сторонами минулого й сучасного життя України», – писав Симон Петлюра. Об’єднавши навколо себе українських дослідників з різних галузей українознавства, київське наукове товариство мало стати інституцією, надзвичайно корисною для національно-культурного розвитку народу. Програма УНТ була викладена Михайлом Грушевським на першому зібранні товариства: «Українське Наукове Товариство мусить мати перед очима подвійну мету, вказану йому і його статутом, і тими обставинами, в яких задумує воно розвивати свою діяльність: по-перше – організацію наукової роботи, по-друге – популяризацію серед суспільности здобутків сучасної науки. Наукова робота має розвиватися по змозі у всіх областях науки, а передусім – в сфері українознавства, то значить, в тих областях наукової роботи, які роз’яснюють нам минувшість і сучасне життя українського народу і його території...». Товариство мало три секції: історичну, філологічну, природничо-технічну, а також комісії – медичну і статистичну. З Товариством співпрацювали всі українські вчені з Наддніпрянщини і деякі з Галичини. УНТ видавало «Записки Українського Наукового Товариства»; історичний квартальник «Україна», оригінальні праці й огляди. Однак, після створення Української академії наук діяльність УНТ дещо зменшилася, а з 1921 року воно увійшло до складу Української АН і його секції стали секціями відповідних відділів ВУАН.

Події дня:

Цього дня у 330 році на європейському березі протоки Босфор на місці стародавнього Візантія імператором Костянтином було освячено нову столицю Візантійської імперії – Новий Рим – місто, яке у 395 році отримає назву Константинополь. У 1453 році після тривалої облоги місто було завойоване турками і стало столицею Османської імперії. Турки почали називати його на свій манер – Стамбул. Лише у 1930 році, після проголошення Турецької Республіки, місто було офіційно перейменовано. Наразі Стамбул - найбільше місто Туреччини та Європи, та одне з найбільших у світі. В ньому знаходиться резиденція Вселенського патріарха, першого із предстоятелів 14-ти незалежних (автокефальних) православних помісних церков.

11 травня 1927 року створена Американська академія кіномистецтва і заснована вища нагорода американського кінематографа – премія «Оскар». 11 травня 1927 року на банкеті в Голлівуді (Каліфорнія, США) президент студії «Metro-Goldwyn-Mayer» запропонував заснувати спеціальну нагороду за найкращі досягнення в кінематографічній царині. Художній керівник студії Седрік Гіббонс, котрий теж був тоді присутній у залі, намалював фігурку лицаря, що стояв на котушці з кіноплівкою. Засновники академії на цьому банкеті затвердили ідею нагороди разом з її ескізом. Такою є історія народження «Оскара». Перша статуетка була виліплена в 1928 року скульптором Дж. Стенлі. Вона зроблена зі сплаву міді, олова і стибію, покритого шарами міді, нікелю, срібла і золота. Її висота – 34 см, вага – 3,8 кг. Номери на «Оскарі» почали вибивати з 1949 року, почавши з 501 номеру. Перший «Оскар» був вручений акторові Емілю Дженнігсу, до того ж достроково – у лютому 1929 року, хоча перша церемонія вручення нагород відбулася 16 травня 1929. У перший рік було присуджено 15 премій. Церемонія не була удостоєна уваги преси і тільки в наступному році з церемонії вручення премії місцева радіостанція вела прямий репортаж. Кількість премій скоротили до 7 – за кращу чоловічу і жіночу ролі, фільм, режисуру, сценарій, операторську роботу і роботу художника-постановника. Поступово число категорій, за якими присуджувалась нагорода, збільшувалося, досягнувши 24 основних номінацій.

Ювілеї дня:

89 років від дня народження Валентіно Ґаравані (1932), італійського дизайнера, засновника торговельної марки Valentino. Тонкий художник, «шейх шику» – він упродовж понад 40 років тішив усіх, хто був відданим італійській моді. Валентіно народився в невеличкому ломбардійському містечку Вогера. З малих років допомагав місцевій кравчині. Хлопчику подобалося робити викройки, шити. Батьки не заперечували, але трохи журилися через те, що синові подобалися тільки «найдорожчі речі». Валентіно навчався дизайну в найпрестижніших спеціалізованих навчальних закладах того часу: в міланській Академії мистецтв, паризькій Школі красних мистецтв і в Палаті Високої Моди. Під час навчання брав участь і здобував призи в найрізноманітніших конкурсах і модних показах. Усі метри європейської моди відзначали його неабиякий хист модельєра; з ним охоче співпрацювали. Після отримання диплому Валентіно хотів піти до Крістобаля Баленсіаги, але метр відхилив його кандидатуру. В 1960 році 28-річний Валентіно Ґаравані приїздить до Риму й відкриває своє перше ательє. Через сім років воно перетворюється в респектабельний Будинок моди зі світовим ім’ям. У 1968 році Валентино вперше в історії сучасної моди використав логотип в якості декоративного елемента. Тоді ж він пошив весільну сукню з мережива для Жаклін Кеннеді, коли та виходила заміж за Аристотеля Онассіса. А ще Валентіно створив костюми для культового фільму Федеріко Фелліні «Солодке життя». У 1969-1972 роках Валентіно став першим італійським дизайнером, хто запустив лінійку прет-а-порте. Одяг від Valentino стає не просто річчю, яку можна одягти, а символом розкошів. Його можуть дозволити собі лише обрані: особи королівських сімей та кінозірки. Сукні від Valentino вирізняються не тільки вишуканістю, але й максимально полегшеним кроєм: кутюр’є вважав, що жінка повинна почуватися в будь-якому платті так само комфортно, як і в «улюбленій нічній сорочці». Валентіно нагороджений найпрестижнішою нагородою своєї країни – орденом «За заслуги перед Італійською республікою», є також кавалером Ордена Почесного Легіону. В 2007 році Валентіно залишив власний Будинок. В царині моди він зробив усе, що міг і що хотів зробити. Нині він проводить час зі своїми улюбленими мопсами і рідкісною порцеляною, яку колекціонує впродовж багатьох років; іноді з’являється на світських заходах: стрункий, підтягнутий, запаморочливо елегантний.

84 роки від дня народження Володимира Костенка (1937–1990), українського кінорежисера, кіносценариста. Лауреат Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка (1991, посмертно). Був редактором і режисером «Укркінохроніки» (1973–1990). Автор сценаріїв і дикторського тексту документальних та науково-популярних фільмів: «Соната про художника», «Мальована пісня», «Хата нашого роду», «Довженкова земля», «Перша борозна». Автор-режисер документальних стрічок: «Як рідного брата», «Хорватія. Земля і люди», «Перед іконою», а також книги «Довженковські обрії».