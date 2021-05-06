МЗС має позитивні сигнали, що Штати допоможуть Україні з вакцинами - Кулеба

МЗС України співпрацює з адміністрацією США в питанні допомоги нашій державі вакцинами проти коронавірусу - і вже має позитивні сигнали щодо цього.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Я під час першої ж розмови з державним секретарем Блінкеном по телефону, яка відбулась невдовзі після його призначення, порушив питання вакцин. Ми працюємо з американською адміністрацією. Я вас запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться, наше посольство у Вашингтоні працює над тим, щоб США допомогли Україні з вакцинами. У нас є вже позитивні сигнали, що така допомога буде», - розповів Кулеба.

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У відповідь на уточнювальні запитання, він зазначив: «Коли цифри і дати будуть погоджені, ми, безумовно, про них повідомимо».

«Зараз іде переговорний процес про те, коли це відбудеться», - додав глава МЗС.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 1 травня заявив про підписання контракту з компанією Pfizer на постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.