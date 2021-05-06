Зеленський підписав закон про премію імені Патона

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перейменування Державної премії України в галузі науки і техніки на Національну премію України імені Бориса Патона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» № 1399-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що документом перейменовано Державну премію України в галузі науки і техніки на Національну премію України імені Бориса Патона задля увічнення пам’яті видатного українського вченого та організатора науки, державного та громадського діяча, президента НАН України, директора Інституту електрозварювання імені Є.Патона Національної академії наук України, Героя України академіка Бориса Патона, а також відзначення на державному рівні діячів науки за значний внесок у розвиток вітчизняної наукової сфери.

Крім того, законом запроваджується нова номінація Державної премії України в галузі освіти – фахова передвища освіта.

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Як повідомляв Укрінформ, президент НАН України Борис Патон помер 19 серпня 2020 року, йому був 101 рік.

Борис Патон – перший герой України, видатний український вчений в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, був державним та громадським діячем, президентом НАНУ, директором Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України.