В Укрзалізниці викрили розкрадання грошей через оборудку з нарахуванням зарплат і «лікарняних»

СБУ заблокувала схему розкрадання бюджетних грошей у сімох структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця», розташованих у Харківській області.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Укрінформ.

«Учасники оборудки привласнювали кошти держпідприємства через безпідставне нарахування заробітних плат та інших соцвиплат. За попередніми оцінками, держава зазнала збитки на майже 1 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що незаконний механізм організували декілька посадовців структурних підрозділів регіональної філії «Південна залізниця». Встановлено, що чиновники нараховували зарплату працівникам, які фактично не перебували на робочих місцях. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, а також оформлювали фіктивні лікарняні. Нараховану за час перебування у «відпустці» зарплату працівники мали віддавати посадовцям.

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Під час обшуків робочих місць учасників оборудки правоохоронці виявили магнітні носії інформації, комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру.

Фото: СБУ