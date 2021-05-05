Реєстрація на «ЗНО в магістратуру» стартує 11 травня

З 11 травня розпочинається реєстрація на вступ в магістратуру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"З 9:00 11 травня до 18:00 3 червня триватиме реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. ЄФВВ складають вступники на спеціальності "Право" і "Міжнародне право"", - йдеться у повідомленні.

У МОН поінформували, що основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування – 2 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти).

Складання додаткових фахових вступних випробувань (у разі, якщо таке випробування передбачено Правилами прийому закладу вищої освіти) для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 11 травня та закінчується 29 травня.

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Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня.

Прийом заяв та документів триватиме з 15 по 23 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться з 19 липня по 30 липня.

Рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 2 серпня. Подача документів для зарахування на бюджет триватиме до 18:00 7 серпня. Наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється не пізніше ніж 19 серпня.

У Міністерстві звернули увагу, що умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році визначено категорії осіб, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти (замість ЄВІ та ЄФВВ): особи, які не можуть взяти участі в ЄВІ/ЄФВВ через наявність у них захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання; особи, для яких необхідно створення інших особливих умов, ніж зазначені у переліку особливі (спеціальні) умови; вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 1 квітня 2021 року; військовослужбовці-контрактники, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, курсанти вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання тощо.