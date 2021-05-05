Розпочався добір на пів тисячі посад прокурорів у військовій та оборонній сфері

Сьогодні розпочався добір на зайняття 504 вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Прийом документів триватиме з 5 травня по 5 червня.

"Запрошуємо спробувати свої сили громадян України із вищою юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не менше двох років.

Нам потрібні амбітні професіонали з енергією до змін та жагою до справедливості, ті хто хоче захищати Закон і права людей, завойовувати їх довіру і виправдовувати її", - ідеться в повідомленні.

Добір включатиме три етапи:

- комп’ютерне тестування рівня знань та умінь у застосуванні закону;

- тестування на загальні здібності та навички;

- співбесіда на відповідність вимогам професійної компетентності та доброчесності із письмовим практичним завданням.

Як повідомляв Укрінформ, після ухвалення Верховною Радою 19 вересня 2019 року закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» розпочалася реформа Генпрокуратури.

Вона охопила атестацію та перевірку прокурорів ГПУ, створення Офісу генпрокурора, який розпочав роботу 2 січня 2020 року. Також атестацію пройшли працівники регіональних та місцевих прокуратур.

Передбачалося, що внаслідок реформування кількість прокурорів має зменшитися з 15 до 10 тисяч.