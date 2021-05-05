Сапери цьогоріч вилучили та знищили понад 18 тисяч вибухонебезпечних предметів - ДСНС

Піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій з початку 2021 року вилучили та знищили більше 18 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі, понад 70 авіаційних бомб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал МВС.

«Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Нині, коли в Україні розпочався сезон господарських робіт, кількість виявлених ВНП значно зросла. Громадяни продовжують знаходити застарілі боєприпаси на власних подвір'ях та на відритій місцевості… Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили більше 18 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі, понад 70 авіаційних бомб», - йдеться у повідомленні.

Так, 1 травня о 19:20 до Служби порятунку Закарпаття надійшло повідомлення про виявлення підозрілого металевого предмету, що зовні схожий на вибухонебезпечний. Знайшов підозрілу знахідку під час прогулянки місцевий мешканець в районі вулиці Кішвашут, що у м. Берегово. Чоловік одразу ж зателефонував до рятувальників, а ті приїхали на місце та того ж дня знищили боєприпас, яким виявилася мінометна міна калібром 120 мм часів Другої світової війни.

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Зазначається, що у свою чергу, фахівці Групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону Спеціального призначення Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області залучались до робіт зі знищення застарілих вибухонебезпечних предметів на території Дніпропетровської області. Зокрема, поблизу села Трудолюбівка під час проведення польових робіт чоловік виявив 29 одиниць застарілих артилерійських снарядів калібру 76 мм та ручну протипіхотну гранату М-39. Ще один артилерійський снаряд калібру 76 мм виявив громадянин, прогулюючись берегом річки Дніпро поблизу села Любимівка. Також біля станції «Павлоград – ІІ» під час відпочинку інший чоловік натрапив на предмети, схожі на застарілі артилерійські снаряди калібру 45 мм у кількості 5 одиниць. Відділеннями Групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону Спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області виявлені боєприпаси знищено шляхом контрольованого підриву.

Також на Миколаївщині 29 квітня піротехніки знищили 64 одиниці ВНП часів минулих війн. Роботи розпочались ще 20 квітня на виконання річного плану Головного управління ДСНС області щодо розмінування акваторії Чорного моря в межах Кінбурнської коси. Загалом з морського дна вилучено 60 артилерійських снарядів та 4 гранати Ф-1, обстежено територію на загальній площі 3,07 га. Тривають роботи щодо розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

Тож, ДСНС з метою попередження нещасних випадків серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, просить громадян дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами. Категорично забороняється: торкатися підозрілого предмету або пересувати його; заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання; намагатися самостійно знешкоджувати знахідку. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів ДСНС просить одразу повідомити про це за номером «101» або «102» та ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси.