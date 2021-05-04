Сьогодні - Міжнародний день пожежника

4 травня, у день спомину святого Флоріана Лорхського, якого вважають покровителем вогнеборців, у світі відзначається Міжнародний день пожежників (IFFD)

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«В пам'ять про трагічну загибель п'ятьох австралійських вогнеборців під час масштабної лісової пожежі у в 1998 році, люди вшановують пожежників, які не повернулися зі служби, і демонструють свою вдячність та повагу тим, хто обрав таку небезпечну професію», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у цей день українські рятувальники приєднуються до вшанування пам'яті загиблих колег та бажають вогнеборцям з усього світу завжди повертатися з бойових чергувань до своїх родин цілими та неушкодженими.

Як повідомила пресслужба ДСНС у Тернопільській області, все почалося 2 грудня 1998 року, коли сталася одна з трагічних подій, яка потрясла жителів містечка Лінтон у Австралії, а також і весь світ. Пожежники в Лінтоні - густонаселеному районі в Вікторії - боролися з великим вогнем, що швидко поширювався від сухого чагарнику, який покривав значну територію і загрожував жителям містечка. Це був черговий екстрений виклик і пожежники Geelong West Fire Brigade не знали про трагедію, яка чекала на них попереду. Гаррі Вредевелдт, Кріс Еванс, Стюарт Девідсон, Джейсон Томас і Метью Армстронг завантажилися у свою пожежну машину і вирушили назустріч небезпеці. Вони були частиною ударної команди та були відправлені на погашення вогню в допомогу іншим групам. Коли ці п’ятеро потрапили в гарячу зону, вітер раптово змінив напрямок. Їх машина в лічені секунди опинилася у страшному полум’ї. Вогонь стрімко вбив всіх п’ятьох членів екіпажу. 4 січня 1999 року електронною поштою по всьому світу було розіслано послання у зв’язку з загибеллю цих п’ятьох пожежників в Австралії.

4 травня 1999 року вперше було організовано Міжнародний день пожежників (IFFD). Дата - 4 травня - і раніше була традиційним днем пожежників в багатьох європейських країнах. До того ж це день святого Флоріана Лорхского, в католицькій традиції - покровителя пожежників.